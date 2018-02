Im Prinzip ist das Fahrrad über die normale Hausratversicherung mit abgedeckt - aber oft nur bis zu einem bestimmten Betrag und nur wenn es aus einem abgeschlossenen Raum des Hauses gestohlen wird. Wird das Fahrrad an der Straße gestohlen, greift die Hausratversicherung oft nicht. "Ob sich eine Erweiterung der Hausratversicherung um einen Fahrradschutz lohnt, kommt auf den Wert des Rades an. Denn in der Hausrat ist es je nach Anbieter nur zwischen einem und vier Prozent der Versicherungssumme mitversichert", erklärt Michael Sittig von Finanztest. Bei einer zusätzlichen Fahrradversicherung sollten Kunden darauf achten, dass sie einen 24-Stunden-Schutz bekommen. Einige Versicherungsgesellschaften haben noch eine sogenannte Nachtklausel, bei der das Rad zwischen 22 und 6 Uhr nur eingeschränkt versichert ist. Da Fahrräder ein begehrtes Diebesgut sind, ist ein zusätzlicher Schutz teuer: Für ein 500 Euro teures Rad müssen Halter je nach Wohnort und Versicherer mit bis zu 100 Euro Aufschlag im Jahr rechnen.