Light darf in Deutschland auf Lebensmitteln stehen, wenn sie 30 Prozent weniger Fett, Zucker oder Kalorien haben als ein Vergleichsprodukt. "Genau hier liegt der Haken", erklärt Dr. Birgit Brendel von der Verbraucherzentrale Leipzig und fragt: "Was ist ein Vergleichsprodukt?". Wenn beispielsweise ein Käse um 30 Prozent weniger Fett in der Trockenmasse hat, mache das schlussendlich kaum einen Unterschied im Endprodukt. Aber das ist nicht das einzige Problem.