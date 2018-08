Wer stirbt, hinterlässt seinen Erben im Idealfall Haus, Geld und persönliche Dinge. Immer öfter bleibt aber auch ein digitaler Nachlass. Accounts für den Onlinehandel, E-Mail-Postfächer oder Profile in sozialen Netzwerken - die Spuren im Internet können vielfältig sein. Die zu löschen oder so zu bearbeiten, dass keine rechtlichen und finanziellen Probleme entstehen, ist nicht einfach, gehört aber zu den Pflichten der Erben. Wir erklären, wie Sie Ihr digitales Leben so organisieren und dokumentieren, dass Ihre Erben im traurigen Ernstfall nicht auch noch viel Mühe und Ärger haben.

Fast 90 Prozent aller Deutschen, die älter als zehn Jahre sind, sollen online sein. Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und ähnliche machen dabei nur einen Teil aus. Fast jeder hat eine E-Mail-Adresse. Hinzu kommen Konten bei Online-Händlern, Abos bei Musik- und Filmanbietern oder auch Bankgeschäfte, die Sie online erledigen. Und selbst klassische Verträge für Versicherung, Strom- oder Wasserversorgung werden immer öfter online geschlossen und betreut. Für fast jeden dieser Dienste legen Sie einen Zugang an, inklusive möglichst sicherem Passwort. Und immer mehr Daten, die früher auf privatem USB-Stick oder der Festplatte gespeichert wurden, liegen jetzt für den leichteren Zugriff in einer Cloud. Mit der Einführung von Smart-Homesystemen wird die Datenmenge noch größer.

Kaum ein digitaler Vertrag erlischt von selbst. Kein Anbieter forscht nach, ob seine Mitglieder noch am Leben sind. Bei einigen Firmen, wie zum Beispiel Google gibt es aber Einstellungen, die bei langer Inaktivität des Nutzers aufmerksam werden. Beim sogenannten Kontoinaktivitätsmanager können Sie bis zu zehn Personen benennen, die benachrichtigt werden, wenn er auf das Konto in einem selbst bestimmten Zeitraum zwischen 3 und 18 Monaten nicht zugegriffen hat. Diese Personen haben dann drei Monate Zeit, wichtige Inhalte herunter­zuladen. Nutzen Sie solche Einstellungen schon beim Anlegen ihres Accounts und aktualisieren Sie sie regelmäßig. Das macht es Ihren Erben später leichter, Zugriff auf Daten und Account zu bekommen.

Digitale Nachlassverwalter bieten Ihnen die Betreuung Ihrer Daten an. Dazu legen Sie in einer digitalen Nachlassverfügung fest, was nach ihrem Tod mit Ihren Daten geschehen soll, wer informiert wird und Zugriff erhält. Im Fall ihres Todes werden dann sämtliche festgelegten Firmen und Anbieter informiert. Andere Anbieter analysieren die Computer und Festplatten der Verstorbenen und ermitteln über die dortigen Aktivitäten digitale Spuren. Schlussendlich können Sie bei bestimmten Serviceunternehmen ein digitales Testament hinterlegen. Darin werden alle Aktivitäten inklusive Zugangscodes und Passörtern vermerkt. Von solchen Unternehmen raten Verbraucherschützer aber eher ab. Ihre Sicherheit und damit die Vertrauenswürdigkeit lassen sich nur schwer beurteilen. In keinem Fall sollten Sie einem Unternehmen Passwörter anvertrauen.