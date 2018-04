Kein mündiger Fleischesser kann sich davon freisprechen, dass für ihn Tiere getötet werden. Das Bild vom billigfleischverschlingenden Deutschen stimmt aber auch nicht. So hat das Forsa Institut aktuell herausgefunden, dass 87 Prozent von uns fordern: Den Tieren soll es besser gehen. 88 Prozent würden dafür sogar mehr Geld ausgeben.

Neue Label braucht das Land?

Weil das schlechte Gewissen uns zu Recht schon lange plagt, haben die großen Player der deutschen Fleischindustrie sich zur Interessengemeinschaft "Initiative-Tierwohl" zusammengeschlossen, um bessere Lebensbedingungen für Tiere in der Massentierhaltung zu schaffen. Das Ansinnen ist zunächst positiv. Der Deutsche Bauernverband, der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft, der Verbund der deutschen Fleischwirtschaft und andere Mitglieder der Interessengemeinschaft zahlen Bauern eine kleine Prämie, wenn sie ihre Tiere ein Minimum besser halten, als es die gesetzlichen Mindestanforderungen verlangen. Discounter wie Aldi und Lidl zahlen für das Fleisch dieser Tiere wiederum gut sechs Cent mehr pro Kilo und verkaufen es unter eigenen, unterschiedlich aussehenden Tierwohl-Siegeln. Antje Schmidt, die Vorsitzende des Landestierschutzverbandes Sachsen, sieht das allerdings kritisch: "Das sind Blendgranaten, noch mehr Siegel, die nicht wirklich staatlich kontrolliert werden. Der Kunde wird noch mehr verwirrt, was gut ist und was nicht, und am Ende haben Sie keinerlei Kontrolle, ob es den Tieren tatsächlich gut geht."

Was sagen die Label?

Bildrechte: IMAGO Die Haltungsbedingungen und Aussagen hinter den Siegeln legen die Initiative und Händler selber fest. Lidl zum Beispiel führt aktuell einen vierstufigen Haltungskompass für abgepacktes Frischfleisch ein. Der Verbraucher kann sich dann in Stufe 1 für abgepacktes Frischfleisch aus Stallhaltung mit gesetzlichen Mindestvorschriften; in Stufe 2 aus Stahlhaltung plus mit ein bisschen mehr Platz und Beschäftigungsmaterial; in Stufe 3 mit mehr Auslauf und in Stufe 4 mit Bio-Qualität entscheiden. Bei Aldi und seinen "Fair&Gut"-Fleischprodukten ist es nicht ganz so verwirrend. Jedoch richtet sich Aldi nicht nach den Kriterien der "Initiative Tierwohl". Der Discounter hat sich stattdessen für die Tierwohlkriterien der Einstiegstufe des Labels "Für mehr Tierschutz" des Deutschen Tierschutzbundes entschieden. Hinzu kommen bekannte Biolabel aus Deutschland und die EU-Bio-Siegel. "Das ist ein derartiges Durcheinander. Und wir sind mit der Wahl von Aldi auch nicht glücklich, weil die gerade mal die untersten Standards des Tierschutzbundes erfüllen" sagt die Expertin.

Was bringen die neuen Label?

Die Verbraucher bleiben vermutlich verwirrt zurück. Das kann aber nicht im Interesse der Händler sein. "Diese neuen Tierwohllabel der Discounter füllen die Lücke zwischen Billigfleisch und dem vermeintlich teuren Bio-Fleisch", erklärt Antje Schmidt. Der Verbraucher muss also nicht Bio-Produkte bezahlen, sondern nur ein paar Cent mehr als für das billigste Angebot. Trotzdem hat er das gute Gefühl "was für die Tiere getan zu haben". Bei Preisen von 2,19 Euro für 500 Gramm Hähnchenflügel mit dem Fair& Gut Siegel stellt sich allerdings die Frage, wie tierfreundlich man dafür tatsächlich produzieren kann. Ob die Kriterien der Initiative Tierwohl von den beteiligten Bauern eingehalten werden, überprüfen Experten der Initiative Tierwohl. Das ist in etwa so, als würde die deutsche Autoindustrie selbst überprüfen, ob sie die von ihr gesetzten Abgasgrenzen für Dieselfahrzeuge auch einhält. Der Staat greift hier nicht ein.

Was haben die Tiere davon?

Bildrechte: IMAGO Die Discounter und vor allem die Initiative Tierwohl werben unter anderem mit mehr Platz für die Tiere im Stall. Wie aber sehen die Bedingungen tatsächlich aus? Beispiel Hühnerhaltung:

Normale Masthühner: Auf einem Quadratmeter leben 26 Hühner.

Auf einem Quadratmeter leben 26 Hühner. Initiative Tierwohl: Auf einem Quadratmeter leben 23 Hühner plus Beschäftigungsmaterial.

Auf einem Quadratmeter leben 23 Hühner plus Beschäftigungsmaterial. Initiative "Für mehr Tierschutz" des deutschen Tierschutzbundes: Auf einem Quadratmeter dürfen 17 Tiere gehalten werden, außerdem gibt es strenge Anforderungen für Transport und Schlachtung.

Auf einem Quadratmeter dürfen 17 Tiere gehalten werden, außerdem gibt es strenge Anforderungen für Transport und Schlachtung. Biosiegel: Auf einem Quadratmeter dürfen höchstens zehn Masthühner auf gehalten werden.

Bildrechte: IMAGO Von den aktuellen Tierwohllabeln der Discounter haben die Tiere an sich erschreckend wenig. Auch weil den Kunden nicht klar wird, dass ein Huhn unter "Fair&Günstig"-Bedingungen trotzdem aus einem Stall mit 20.000 Hühnern in einen Schlachthof transportiert wird, in dem am Tag 200.000 Hühner geschlachtet werden. Das Bild vom glücklichen Huhn auf der grünen Wiese ist also nur eine schöne Illusion. Auch Kühe und Schweine leben durch die Initiative nicht wirklich besser. So kann auch ein Betrieb, der seine Kühe lebenslang in der Box lässt, ein Siegel erhalten.

Was macht der Staat?