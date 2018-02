Mit einem E-Book-Reader braucht man unterwegs und auf Reisen keine Bücher mehr mitzuschleppen. Zu Hause kann man beim Lümmeln auf der Couch damit ganz entspannt zwischen mehreren Büchern hin und her wechseln und über die Internetverbindung sogar noch Nachschub ordern. Das sind die großen Vorteile von E-Book-Readern. Die Technik der Geräte ist inzwischen weitgehend ausgereizt. Die Reader unterscheiden sich daher vor allem in Ausstattungsmerkmalen und im Shop, der dahinter steht.

Selbst die günstigsten E-Book-Reader für 50 oder 60 Euro sind gut genug für den Lesealltag. "Da ist dann zwar nur ein sehr kleiner Speicher drin mit zwei Gigabyte, aber selbst der reicht noch für hunderte Bücher. Eng wird es nur, wenn man etwa zusätzlich noch PDF-Dateien oder Audiodateien auf den E-Book-Reader packen will", erklärt Alexander Spier vom Computermagazin c’t. In der Günstig-Klasse setzen die Hersteller manchmal noch auf einen klassischen Bildschirm mit Bedientasten im Rahmen statt auf einen Touchscreen. Alternativ wird manchmal aus Spargründen auch ein Touchscreen mit Sensoren am Displayrand verbaut. Der reagiert auf Eingaben mit dem Finger etwas weniger präzise als etwa ein sogenannter kapazitiver Bildschirm, wie ihn viele Benutzer vom Smartphone kennen.

Wer etwas mehr ausgibt, bekommt neben einem deutlich leichteren Gerät mit flüssigerer Bedienung in der Regel auch ein sichtbar besseres Display. Geräte um die 100, 120 Euro haben Bildschirme mit einer Auflösung von 300 dpi und reichen damit schon sehr nahe an gedrucktes Papier heran.

In die noch teureren Geräte für 200 Euro und mehr packen die Hersteller meist noch zusätzliche Ausstattung wie etwa einen Bluetooth-Anschluss für Kopfhörer. Der ist dann ideal, wenn man gern Hörbücher ohne nervige Kabel hört. Auch die Displays sind häufig etwas größer und damit lesefreundlicher. Zudem sind einige der Luxus-Reader wasserdicht und damit auch für die Badewanne oder den Strand geeignet. Bei einigen teuren Geräten wird zudem eine Displaybeleuchtung verbaut. Damit kann man dann auch abends im Bett lesen, ohne den Partner mit der Nachttischlampe zu stören. "Das Ganze hat noch einen weiteren Vorteil", erklärt c’t-Experte Alexander Spier: "Das Buch auf dem E-Book-Reader sieht einfach weißer aus als bei Geräten ohne Beleuchtung. Das erinnert dann noch mehr an Papier."

Auf dem deutschen Markt gibt es derzeit im Wesentlichen E-Book-Reader von zwei großen Anbietern: Der eine ist Branchenriese Amazon, der seine Kindle-Modelle mit unterschiedlichen Ausstattungen anbietet. Alternativ gibt es die Tolino-Reader, für die sich große Buchhändler wie Hugendubel, Thalia oder Weltbild zusammengeschlossen haben. Wer sich für einen Reader entscheidet, entscheidet sich also auch den Buchverkäufer dahinter, denn in den Geräten sind immer Büchershops integriert, in denen Nachschub gekauft werden kann. Der wird dann über die Internetverbindung des E-Book-Readers heruntergeladen. Kindle-Besitzer kaufen dann also bei Amazon, Tolino-Käufer bei Hugendubel, Thalia, Weltbild und Co. Etwas falsch machen können Reader-Käufer derzeit bei ihrer Entscheidung für einen Anbieter nicht: "Für alle deutschen Bücher gilt die Buchpreisbindung und wenn eins mal günstiger im Angebot ist, dann finde ich das auch bei anderen Shops im Angebot", sagt unser Experte. Bei englischsprachigen Büchern könne Amazon durch das große Angebot meist günstigere Preise anbieten als die Konkurrenz.