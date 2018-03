E-Zigaretten – Wie schädlich ist die Alternative zum Tabak tatsächlich?

Sie gelten als saubere und unschädliche Alternative zur richtigen Zigarette: Bei E-Zigaretten wird kein Tabak verbrannt und nur eine nikotinhaltige Lösung verdampft. Damit sollen die Nutzer deutlich weniger Schadstoffe aufnehmen. Aktuell fehlen aber noch Langzeitstudien dazu, welche Wirkung die verdampften Stoffe über Jahre hinweg haben. Auch die Gesetzeslage ist in Bezug auf E-Zigaretten noch nicht ganz klar.

Keine oder nur wenige krebserregenden Stoffe

Bildrechte: dpa Vereinfacht gesagt bestehen E-Zigaretten aus einem Mundstück, einem Behälter für das so genannte Liquid mit Nikotin, einem Akku und einem Vernebler oder auch Verdampfer. Der damit produzierte Dampf enthält laut Studien kaum krebserregende Substanzen wie sie etwa beim Verbrennen von Tabak entstehen. „Größere Mengen dieser Stoffe entstehen nur, wenn die Flüssigkeit überhitzt wird. Da besteht bei den neueren Geräten eine höhere Gefahr, weil die eine sehr hohe Leistung haben“, sagt Dr. Ute Mons vom Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg. Im Dampf seien zudem noch genügend Stoffe enthalten, die Atemwege reizen und Entzündungen fördern können. So kann der Inhaltsstoff Propylenglykol in Dampfform Augen- oder Nasenschleimhäute reizen. „Bei einer langfristigen Nutzung von E-Zigaretten kann Asthma auftreten“, sagt Ute Mons. Das Risiko für Herzkreislauferkrankungen durch den Dampf sei derzeit noch nicht geklärt.

Wie verhalten sich Lebensmittelaromen beim Verdampfen?

Derzeit gibt es noch keine Langzeitstudie dazu, welche Folgen E-Zigaretten langfristig auf die Gesundheit haben. „Diese Geräte sind eben noch nicht lang auf dem Markt und sie werden nur selten genutzt: Höchstens ein bis zwei Prozent der Bevölkerung nutzen E-Zigaretten und meist sind das ehemalige Raucher“, sagt unsere Expertin. Für belastbare Studienergebnisse bräuchten die Forscher aber unter anderem auch E-Zigaretten-Nutzer, die vorher gar nicht geraucht haben. Das bisher gesammelte Wissen zu den Geräten haben die Wissenschaftler vor allem aus kurzen Studien über mehrere Wochen. „Da sieht man, dass es weniger Biomarker im Blut gibt, die auf krebserzeugende Substanzen aus Tabakrauch hinweisen. Die Werte gehen zurück, wenn man mit dem eigentlichen Tabak-Rauchen aufhört“, sagt Ute Mons. Offen sei jedoch derzeit, welche Auswirkungen die Aromastoffe in den Liquids haben. Über 8.000 dieser Aromen werden bisher verwendet. Die sind als Lebensmittelzusatzstoffe zugelassen, aber in ihrer Wirkung beim Dampfen noch kaum untersucht. „Da wissen wir eben noch nicht, was bei den Aromen passiert, wenn die erhitzt und inhaliert werden und ob die eventuell auch gefährlich sind“, sagt Ute Mons.

Das kleinere Übel

Bildrechte: colourbox Aus Sicht der meisten Experten sind E-Zigaretten nicht harmlos. Sie sind aber zumindest deutlich weniger schädlich als richtige Zigaretten. Diese Einschätzung gilt auch für das Passivrauchen. Der Dampf enthält deutlich weniger Schadstoffe, die dann von Umstehenden aufgenommen werden könnte. „Bei Zigaretten entsteht ja der Passivrauch zudem auch, wenn die Zigarette nur da liegt oder in der Hand gehalten wird. Das hat man bei E-Zigaretten nicht. Was da in die Außenluft geht, hat der Nutzer inhaliert und wieder ausgeatmet.“ Offen ist derzeit aber noch, ob E-Zigaretten den Weg zum Tabak leichter machen. Ebenso unklar ist noch, ob es die Geräte Rauchern schwerer machen, komplett vom Nikotin los zu kommen. „Es gibt einzelne Studien, nach denen E-Zigaretten bei Jugendlichen dazu führen, dass sie abhängig werden und später auf Tabak umsteigen“, sagt Ute Mons. Nach derzeitigem Stand würden aber wenige Menschen in Deutschland direkt mit der E-Zigarette anfangen. Die mit Abstand meisten Nutzer seien frühere Raucher.

Tabakerhitzer