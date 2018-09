Zahlen Sie immer pünktlich Ihre Miete und gibt es auch sonst keine Beanstandungen, darf der Vermieter Ihnen nicht ohne weiteres die Wohnung kündigen. Es sei den, er braucht sie selbst. Aber auch bei der Eigenbedarfskündigung muss der Vermieter sich an Regeln halten. Wann er mit solch einer Kündigung durchkommt und wann nicht, klären wir jetzt mit Antja Matejka vom Deutschen Mieterbund.

Wer Ihnen kündigen darf

Als erstes kommt es darauf an, wer oder was Ihr Vermieter ist. Eine Immobilienfirma, ein Investmentfond oder etwa eine Wohnungsbaugesellschaft dürfen Ihnen nämlich nicht wegen Eigenbedarfs kündigen. Nur eine sogenannte natürliche Person, also ein persönlicher Vermieter oder eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) dürfen so kündigen. Solch eine GbR könnte zum Beispiel eine Erbengemeinschaft sein, aus der heraus einer der Erben die Wohnung für sich beansprucht.

Was heißt Eigenbedarf?

Braucht der Vermieter die Wohnung für sich oder nahe Verwandte, wie etwa Kinder, Enkel, Eltern und Großeltern, kann er ohne Probleme wegen Eigenbedarfs kündigen. Das gilt auch für Lebenspartner, Schwager und Schwägerin, wenn Sie ein sehr enges Verhältnis zum Vermieter haben und dadurch in seine Nähe ziehen könnten. Aber auch für Pflegekräfte oder gar Hausmeister, die sich so besser um Vermieter oder dessen Haus kümmern könnten, kann der Eigenbedarf geltend gemacht werden. Dazu unsere Expertin: „Aufgrund der Rechtsprechung und der letzten Urteile des Bundesgerichtshofes wird der Personenkreis aktuell immer größer. Im Moment herrscht da eher eine mieterunfreundliche Rechtsprechung.“ Allerdings muss der Vermieter ganz klar darlegen, warum er die Wohnung wirklich braucht. Kommt es zum Streit vor Gericht, wird das dann auch überprüft. Eigenbedarf zum Beispiel für eine Pflegekraft anzumelden, macht nur dann Sinn, wenn der Vermieter in der Nähe wohnt und so gut erreichbar ist. Eigenbedarf darf nicht vorgetäuscht werden, nur um eine Wohnung frei zu bekommen. Versucht der Vermieter solche Tricks, muss er unter Umständen Schadenersatz zahlen.

Sonderfälle pro und contra

Schlechte Karten hat der Vermieter in folgenden Fällen: Wird Ihre Mietwohnung von einer Gesellschaft verkauft und in eine Eigentumswohnung umgewandelt, haben Sie mindestens drei Jahre Ruhe. So lange gilt eine Sperrfrist für den neuen Besitzer. In manchen Bundesländern beträgt die Frist sogar bis zu 10 Jahre. Auch wenn der Vermieter Ihre Wohnung künftig gewerblich nutzen will, hat er kein Recht, Ihnen zu kündigen.

Gute Karten hat der Vermieter jedoch in diesen Fällen: Sogar wenn die Wohnung zukünftig nur als Zweitwohnung genutzt werden soll wird, kann der Vermieter Ihnen kündigen. „Aktuell hat ein Vater vor Gericht gewonnen, der in Berlin eine Wohnung vermietet hatte und die er jetzt nur ab und zu nutzen will, um seine Tochter zu besuchen", so unsere Expertin vom Mieterbund. Auch wenn ein Vermieter die Wohnung zukünftig nur kurz nutzt, etwa für ein Studiensemester seines Kindes, darf er Ihnen kündigen.

So muss die Kündigung aussehen

In jedem Fall muss schriftlich gekündigt werden mit der Begründung, warum und für wen der Vermieter die Wohnung braucht. Der Vermieter muss sicherstellen, dass Sie die Kündigung auch fristgerecht bekommen.

Kündigungsfristen

Die Mindestkündigungsfrist für den Vermieter beträgt drei Monate. Wohnen Sie zwischen fünf und acht Jahren in der Wohnung, beträgt die Frist sechs Monate. Ist Ihr Mietvertrag noch älter, verlängert sich die Kündigungsfrist auf neun Monate. Bei Mietverträgen aus der Zeit vor 2001 könnte es noch mehr sein. Das muss aber in Ihrem Vertrag stehen.

Sie müssen selbst aktiv werden