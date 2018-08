Grundlage für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten in Deutschland ist das "Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten", kurz ElektroG.

Bildrechte: imago/Manfred Segerer Zum 15. August 2018 wird der sogenannte offene Anwendungsbereich in das ElektroG eingeführt. Damit können auch Möbel mit fest eingebauten elektrischen Komponenten wie ein Badschrank mit integrierter Beleuchtung am Lebensende zum Elektroschrott werden. Auch Schuhe oder Bekleidung mit dauerhaft und fest eingebauten Leuchtmitteln oder elektronischen Bauteilen müssen am Ende gegebenenfalls als Elektroschrott entsorgt werden.

Nicht betroffen sind nur explizit im Gesetz genannte Ausnahmen, z.B. Glühlampen, Ausrüstungsgegenstände für einen ausschließlichen Einsatz in der Forschung oder auch ortsfeste industrielle Großwerkzeuge. "Die Entscheidung kann im Einzelfall kompliziert sein. Die Feststellung, ob ein Elektro- und Elektronikgerät vorliegt und in den Anwendungsbereich des ElektroG fällt, trifft die "stiftung elektro-altgeräte register". Sie ist für die Umsetzung der Gesetzesänderung verantwortlich", erklärt Isabel Wagner vom Umweltbundesamt.

Ziel: Mehr Recycling

Durch die bevorstehende Erweiterung des Anwendungsbereichs können mehr Altgeräte zur Wiederverwendung vorbereitet, recycelt oder verwertet werden. Werden die Stoffe einfach weggeschmissen, gehen zum Teil immer knapper werdende Metalle unwiederbringlich verloren. Gleichzeitig gelangen so oft Schadstoffe in die Umwelt.

"Durch die Neuerung im Gesetz können nun mehr Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten an den Kosten für die Entsorgung beteiligt werden und so die gesetzlich vorgesehene Produktverantwortung wahrnehmen", erklärt Expertin Wagner. Der Grund: In Deutschland sind laut Wagner die Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten für den gesamten Lebensweg ihrer Produkte, also auch für die Rücknahme und ordnungsgemäße Entsorgung verantwortlich. Offiziell wird dies als "Prinzip der abfallrechtlichen Produktverantwortung" bezeichnet.

Kennzeichnungspflicht für den Verbraucher sichtbar

Hersteller müssen ihre Geräte vor Inverkehrbringen offiziell registrieren und die Geräte entsprechend kennzeichnen, damit der Verbraucher erkennt, dass er es getrennt vom normalen Hausmüll entsorgen muss. Beispielsweise sind Geräte für die Nutzung in privaten Haushalten mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne entweder auf dem Produkt, der Verpackung, der Gebrauchsanweisung oder dem Garantieschein zu kennzeichnen.

Verschiedene Entsorgungsmöglichkeiten

Verbraucher haben folgende Möglichkeiten, ihren Elektromüll zu entsorgen:

Bildrechte: imago/Eibner Kommunale Sammelstellen

Für die Sammlung von Elektro-Altgeräten müssen Kommunen nach wie vor Sammelstellen (meist Recycling- oder Wertstoffhöfe) vorhalten. Dort können Verbraucher alle Altgeräte kostenlos abgeben. Einzige Bedingung: "Die Kommunen können die kostenlose Annahme von verunreinigten Geräten, die eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit darstellen, ablehnen", erklärt Isabel Wagner.

Händler

Abgesehen davon sind unter bestimmten Umständen auch wie bisher Händler in der Pflicht, alte Elektrogeräte anzunehmen: Bei größeren Geräten gilt das Prinzip alt gegen neu: Wird ein Gerät gekauft, muss der Händler ein vergleichbares Gerät des gleichen Gerätetyps zurücknehmen. Beim Kauf eines Kühlschrankes muss das Geschäft den alten Kühlschrank entsorgen. Das gilt allerdings nur für Geschäfte mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte ab 400 Quadratmetern. Seit Mitte vergangenen Jahres droht Händlern, die gegen die Rücknahmepflicht verstoßen, ein hohes Bußgeld von bis zu 100.000 Euro. Die Rücknahme selbst ist für Verbraucher kostenlos. "Wird die Verkaufsfläche für Elektrogeräte von 400 Quadratmetern nicht erreicht, dann besteht auch keine gesetzliche Rücknahmepflicht. In diesem Fall dürfen Vertreiber die Altgeräte jedoch freiwillig unentgeltlich zurücknehmen, Transportkosten können dabei allerdings in Rechnung gestellt werden", sagt Isabel Wagner.

Online-Händler

Auch Online-Händler sind verpflichtet, Altgeräte beim Neukauf zurückzunehmen, wenn ihre Lager- und Versandfläche für Elektrogeräte über 400 Quadratmeter misst. Aber Vorsicht: Dritthändler, die ihre Waren über große Portale wie Amazon verkaufen, können trotzdem eine kleine Lagerfläche haben und sind damit nicht rücknahmepflichtig.

Die Rücknahme kann vor Ort bei der Übergabe des Neugerätes erfolgen. Online-Händler können aber auch Sammelpunkte beim stationären Handel benennen, mit denen sie gegebenenfalls eine Partnerschaft eingegangen sind. "Wer Anhaltspunkte dafür hat, dass Händler ihrer Rücknahmepflicht nicht nachkommen, kann dies bei den jeweiligen Landesbehörden anzeigen. Oftmals sind die Abfall- oder Umweltbehörden bei den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten für diese Ordnungswidrigkeiten zuständig", erklärt die Expertin vom Umweltbundesamt.

Sonderfall Kleinstgeräte

Ebenfalls sind Geschäfte mit Elektrogeräten mit einer Verkaufsfläche ab 400 Quadratmetern verpflichtet, Kleinstgeräte mit einer Kantenlänge von unter 25 Zentimetern zurückzunehmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man ein neues Gerät kauft oder nicht. Hierfür haben die meisten Geschäfte oder auch ganze Einkaufszentren bereits Sammelbehälter ähnlich den Batteriesammelkisten aufgestellt.