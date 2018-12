Zu erben bedeutet nicht automatisch ein Vermögen zu bekommen. Oft hinterlassen Verstorbene auch Schulden an ihre Erben - so könnte eine Hinterlassenschaft schnell den finanziellen Ruin bedeuten. In diesen Fällen hat jeder das Recht, ein Erbe auszuschlagen. Doch wer das machen will, muss einiges beachten.

Wichtig zuerst: Überblick verschaffen

Als Erbe muss man sich nach dem Tod zunächst einen genauen Überblick über die Vermögensverhältnisse und Schulden des Verstorbenen verschaffen. „Zum Erbe gehören Bankguthaben, Wertpapiere, Wertgegenstände, Grundstücke und Immobilien. Aber auch Bestattungskosten, Kredite, Unterhaltsrückstände oder Pflichtteilsansprüche", so die Expertin Britta Beate Schön von finanztip. Bei Immobilien ist immer besondere Vorsicht geboten: Ist ein Haus alt und wurde lange nicht renoviert, müssten die Erben dann auch für die Folgekosten aufkommen. Ist das Haus noch nicht abbezahlt, müssten die Erben den Kredit abbezahlen.

Oft ist nicht auf den ersten Blick klar, was sich im Nachlass verbirgt. Vor allem wenn ein entfernterer Verwandter verstorben ist, wissen die Erben oft nicht, was sie erwartet. Dann heißt es vor allem nach Schriftverkehr in der Wohnung zu suchen und gegebenenfalls Bekannte oder Nachbarn zu befragen. Hat man einen Überblick über die finanzielle Lage des Verstorbenen, sollte man sich eine Tabelle anlegen mit Schulden, Vermögen und möglichen Folgekosten, beispielsweise bei Immobilien.

Vorsicht bei der Bankauskunft

Erben haben laut Britte Beate Schön das Recht darauf, Auskunft über die Kontoverhältnisse des Verstorbenen zu bekommen. Allerdings wollen Banken dafür die Sterbeurkunde oder den Erbschein sehen. Und beim Erbschein können die Probleme anfangen: Wer einen Erbschein beantragt, kann das Erbe nicht mehr ausschlagen. Der BGH hat darum bereits 2013 entschieden, dass Geldinstitute nicht auf die Vorlage eines Erbscheins bestehen können. Es reiche eine Sterbeurkunde und ein Stammbuch! Einfacher ist es, wenn eine Vorsorgevollmacht existiert, die über den Tod hinaus gelten soll. Können die Erben ein notarielles Testament vorlegen, brauchen sie ebenfalls keinen Erbschein.

Sechs-Wochen-Frist

Es bleibt aber nur wenig Zeit, sich einen Überblick über ein Erbe zu verschaffen. Innerhalb von sechs Wochen muss man mitteilen, ob man das Erbe ausschlägt. Sonst gilt es automatisch als angenommen. „Als Stichtag gilt dabei der Tag, an dem Sie von der Erbschaft erfahren haben, was bei nahen Angehörigen meist mit dem Todestag zusammenfällt“, sagt unsere Expertin. Die Frist verlängert sich auf sechs Monate, wenn der erstorbene im Ausland lebte oder sich der Erbe zum Todeszeitpunkt außerhalb von Deutschland aufhielt.

Wer die Frist verstreichen lässt – unabhängig aus welchen Gründen – kann das Erbe noch anfechten. Dazu brauchen Sie aber im Regelfall einen guten Anwalt.

Übrigens: „Erben werden nur von einem Gericht informiert, wenn es ein Testament gibt oder wenn Sie als Erbe nachrücken, weil es bereits jemand anderes ausgeschlagen hat“, so Schön. Ansonsten geht das Gericht davon aus, dass Sie selbst wissen, ob Sie etwas erben, wenn ein naher Verwandter gestorben ist.

Form beachten

Wer ein Erbe ausschlägt, muss sich an bestimmte Vorschriften halten. Es reicht nicht aus, sich einfach nicht zu rühren oder einen einfachen Brief zu schreiben. Das Erbe kann entweder beim Notar oder beim Nachlassgericht ausgeschlagen werden. Zuständig ist das Amtsgericht am Wohnort des Verstorbenen oder des Erben selbst. ichtig ist, dass Sie keine Bedingungen daran knüpfen dürfen, wenn Sie das Erbe ausschlagen. "Ich kann mir keine Hintertür offen lassen und sagen Ich erbe nur, wenn es keine Schulden gibt – aber die Bank hat noch nicht geantwortet." Weitere Einschränkung: Jeder kann immer nur sein ganzes Erbe ausschlagen – nicht nur die Schulden.

Wer ein überschuldetes Erbe ausschlägt, muss beim Nachlassgericht eine Gebühr von 30 Euro zahlen. Wer das Erbe aus anderen Gründen ausschlägt – etwa, weil die Folgekosten bei einer Immobilie zu hoch sind - muss mehr zahlen. Der Wert richtet sich dann nach der Höhe des Erbes.

Anders überlegt?

Haben Sie das Erbe einmal angenommen oder ausgeschlagen, dann ist es in der Regel nur schwer möglich, diese Entscheidung noch einmal zu ändern. Es gibt aber Ausnahmen. Ein guter Grund kann sein, wenn Sie nichts von einem hohen Kredit des Verstorbenen oder von Gläubigern wussten und davon überzeugt waren, dass der Nachlass schuldenfrei ist. Hier muss man aber beweisen können, dass man sich im Vorfeld konkret über das Erbe informiert hat. Ohne Anwalt kommt man hier in der Regel nicht weiter.

Alternativen bei Erben von Schulden

Ein Erbe abzulehnen, ist nicht die einzige Möglichkeit, sich vor den Schulden des Verstorbenen zu schützen. Sieht es danach aus, dass nach Abzug aller Schulden noch etwas übrig bleibt, kann man eine Erbschaft mit Haftungsbeschränkung in Erwägung ziehen. Dies muss beim Gericht angemeldet werden. Hierfür wird ein Nachlassverwalter vom Gericht eingesetzt. "Dann werden die Schulden des Verstorbenen aus dem vorhandenen Erbe bezahlt, Sie selbst stehen aber finanziell nicht in der Pflicht." Das Verfahren kostet allerdings auch. "Das ist sogar recht teuer und macht nur Sinn, wenn es kompliziert wird beim Erben", schätzt Britta Beate Schön von finanztip ein.

Fazit

Bildrechte: imago/blickwinkel Wer erbt, übernimmt alle Rechten und Pflichten des Verstorbenen. Im besten Fall bekommt der Erbe so das Vermögen, im schlechtesten Fall Schulden: Dies können offene Rechnungen und Kredite, Steuerschulden, Konto­überziehung, Miet- und Unterhaltsrückstände sein. Der Erbe muss dann Rechnungen begleichen und Kredite weiter bedienen. Dafür müssen die Erben sogar mit ihrem gesamten Privatvermögen aufkommen und nicht nur dem Geld, was sie geerbt haben.