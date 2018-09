Stabile Seitenlage, Herzmassage, Heimlich-Handgriff: alles Begriffe, die jeder kennen sollte, um Erste Hilfe leisten zu können. Die Erstversorgung durch Laien, bis professionelle Hilfe kommt, ist für viele Verletzte lebensrettend. Was Sie im Ernstfall tun müssen, hat Rettungsärztin Dr. Anke Görgner zusammengefasst.

Oberste Regeln

Egal ob Sie zu einem Verkehrs- oder Badeunfall hinzukommen, ob ein Kollege im Büro einen Herzinfarkt bekommt oder es zu Hause einen Unfall gibt, informieren Sie immer möglichst zuerst einen Notarzt. "So schnell Sie können, wählen Sie oder ein anderer Beteiligter die 112. Keine andere Nummer. Im Notfall zählt jede Minute. Fangen Sie nicht erst an, selber rumzudoktern. Als Laienhelfer sind Sie in der Regel mit einem Notfall sowieso überfordert. Je eher also die Profis kommen, desto besser.", betont die Expertin.

Bildrechte: Stadtverwaltung Görlitz Es gibt dazu nur eine Einschränkung: Kommen Sie unmittelbar zu einem Unfall, Brand, Stromschlag oder ähnlichem und befindet sich das Unfallopfer noch in einer lebensbedrohlichen Situation, dann versuchen Sie, es aus dieser unmittelbaren Gefahrensituation zu befreien und an einen sicheren Ort zu bringen. Bringen Sie sich bei der Hilfe nie selbst unnötig in Gefahr. Sollte Ihnen etwas passieren, können Sie anderen auch nicht mehr helfen.

Rufen Sie den Notarzt und leiten Sie Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Versuchen Sie andere, zur Hilfe hinzuzuziehen.

Die 5 W beim Notruf mitteilen Was ist passiert, wo, wie, wann und vor allem, wer meldet den Unfall. In der richtigen Reihenfolge sichern Sie bei einem Notfall zuerst das Unfallopfer, dann die Unfallstelle.

Praktische Hilfe zu Hause und auf Arbeit

Die meisten Unfälle passieren im privaten Umfeld - also in den eigenen vier Wänden oder am Arbeitsplatz. Dort halten wir uns schließlich die meiste Zeit auf. Immer wieder kommt es dabei zu klassischen Unfällen, für die neben den obersten Erste-Hilfe-Regeln noch folgende Tipps gelten:

Verbrennungen

Bei kleinen Verbrennungen kühlen Sie die betroffenen Stellen mit lauwarmem Wasser, bis es nicht mehr schmerzt. Klassische Kühlpads aus der Tiefkühltruhe sind nicht geeignet, weil sie die Durchblutung der Haut verlangsamen und eventuell die Haut noch mehr beschädigen könnten. Bei größeren und schwereren Verbrennungen sorgen Sie dafür, dass betroffene Kleidung, sofern sie nicht mit der Haut verklebt ist, ausgezogen wird. Decken Sie offene Wunden nur mit keimfreien Kompressen oder Tüchern ab. Kühlen Sie nicht langanhaltend und großflächig, es droht Unterkühlung. Informieren Sie zuerst den Notdienst.

Kreislaufkollaps

Egal ob durch einen Unfall, Schock oder eine Mangelerscheinung: Wenn der Kreislauf kollabiert, müssen Sie die Betroffenen ohne Bewusstsein in der stabilen Seitenlage lagern.

Bewusstlose Personen

Bildrechte: colourbox Ist ein Betroffener nicht ansprechbar oder bewusstlos, müssen Sie herausfinden, ob er selbstständig atmet oder/und einen Puls hat. "Der Puls ist oft nicht einfach zu fühlen. Gehen Sie mit ihrem Ohr ganz nah an den Mund oder halten Sie einen Spiegel unmittelbar darüber, dann hören oder sehen Sie, ob die Atmung funktioniert", rät die Expertin. Gibt der Betroffene keine Lebenszeichen von sich, beginnen Sie mit beiden ausgestreckten und zusammengehaltenen Armen auf dem Brustbein des Betroffenen mit der Herzmassage, auch Thoraxkompression genannt. 100 bis 120 Wiederholungen pro Minute sind optimal.

Es mag seltsam klingen, ist aber für den Laien sehr hilfreich, wenn Sie während der Thoraxkompression Staying Alive von den Bee Gees singen. Dann haben Sie genau den richtigen Rhythmus. Dr. Görgner

Achtung: bewusstlose Personen dürfen Sie nie, außer zur Herzmassage, auf den Rücken legen. Es besteht Erstickungsgefahr.

Informieren Sie sich in Ihrer Firma, Hotel oder ähnlichem, ob sich in der Nähe ein sogenannter AED-Automat (Automatisierter externe Defibrillator) befindet. Er kann im Ernstfall für Sie die Herzdruckmassage übernehmen.

Geben Sie in einem Notfall dem Betroffenen, wenn er bewusstlos war oder aktuell nicht ansprechbar ist, niemals etwas zu trinken, essen oder gar Medikamente. Flößen Sie auch bewusstlosen Personen unter keinen Umständen irgendetwas nein. Sie können nicht einschätzen, ob beim Betroffenen die Reflexe zu 100 Prozent funktionieren.

Personen bei Bewusstsein

Ist der Betroffene bei Bewusstsein und ansprechbar, lagern Sie ihn bequem, sorgen Sie für eine ausreichende Luftzufuhr, bleiben Sie bei ihm und reden beruhigend auf ihn ein.

Verdacht auf Herzinfarkt

Bildrechte: IMAGO Für Laien und für die Betroffenen selbst ist ein Herzinfarkt nicht eindeutig festzustellen. Deshalb rufen Sie bei ernsthaften Herzbeschwerden immer den Notarzt. Sorgen Sie für Luft, beschwerdefreies Atmen und eine Stabile, aufrechte Sitzhaltung.



Im Liegen können sich Herzbeschwerden noch schlimmer anfühlen. Bleiben Sie bei den Betroffenen und versuchen Sie beruhigend auf sie einzuwirken, bis ein Notarzt kommt.

Knochenbrüche

Ob ein Knochen tatsächlich gebrochen ist oder nur verstaucht, können Sie nur bei einem offenen Bruch oder völlig verdrehten Extremitäten beurteilen. In jedem Fall decken Sie offene Wunden leicht mit einer sterilen Auflage ab und fixieren den Bruch und auch die Prellung mit einem Dreieckstuch oder eine Binde. Im Gegensatz zu Prellungen wird Kühlen bei Brüchen nicht empfohlen. Legen oder setzen Sie den Betroffenen bequem auf den Fußboden. Gehen die Schmerzen nach einer Weile zurück und stellt sich eine Beweglichkeit ein, können Sie selbst zum Arzt. Hat der Betroffene starke Schmerzen und kann sich nicht bewegen, rufen Sie den Notarzt.

Vergiftungen

Bildrechte: imago/INSADCO Klagen Kinder oder andere Personen über Übelkeit, weil sie versehentlich eine giftige Pflanze, ein Reinigungsmittel oder ähnliches geschluckt haben, gibt es zwei Möglichkeiten: Ist die betroffene Person ansprechbar, rufen Sie den Giftnotruf (in Mitteldeutschland 0361/730730) und beschreiben den Hergang. Der Mitarbeiter beschreibt Ihnen das weitere Vorgehen. Ist die Person bewusstlos, rufen Sie sofort den Notarzt und überwachen, ob sich die Person übergibt. Halten Sie in der stabilen Seitenlage die Atemwege frei.

Niemals selber fahren

Bildrechte: IMAGO Rufen Sie immer den Rettungsdienst und warten Sie vor Ort. "Unser Rettungssystem ist so aufgebaut, dass innerhalb von zehn Minuten ein Einsatzfahrzeug vor Ort sein muss. Im Rettungswagen können die Spezialisten den Betroffenen schon auf der Fahrt versorgen", erklärt die Expertin. Im eigenen Auto mit Vollgas in die Klinik, das gefährdet nur Sie und andere Verkehrsteilnehmer. Außerdem können Sie sich als Fahrer nicht um die betroffene Person kümmern, falls Sie das Bewusstsein verliert oder ähnliches.

Zur Hilfe verpflichtet

Auch ohne medizinische Kenntnisse können und müssen Sie bei einem Notfall helfen. Nach Paragraf 323 des Strafgesetzbuches sind Sie dazu verpflichtet. Das Mindeste, das Sie tun können, ist die Unfallstelle zu sichern, einen Notruf zu senden und bei den Opfern zu bleiben. Mehr wird nicht verlangt. Und wenn Sie bei der Hilfe etwas falsch machen, können Sie dafür nicht belangt werden.

Übung ist wichtig