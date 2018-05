"Ich fahre E-Bike." - vor zehn Jahren wurde man für so einen Satz belächelt. Mittlerweile gibt es mehr als drei Millionen elektrisch angetriebener Räder in Deutschland. Allein 2016 wurden 600.000 Stück verkauft. E-Bikes sind also in. Out sind nach wie vor die hohen Anschaffungskosten ab rund 1.000 Euro. Wie wäre es, wenn Sie Ihr normales Fahrrad stattdessen in ein E-Bike umrüsten?