Wer im Urlaub radeln will, gibt für ein Mietbike schon mal 20 Euro pro Tag aus. Die Alternative: Sie nehmen Ihren Drahtesel mit und legen sich dafür einen Fahrradgepäckträger fürs Auto zu. Ob sich das lohnt, welches Modell für Sie optimal ist und was Sie bei Kauf und Montage beachten müssen, haben wir mit Johannes Boos vom ADAC geklärt.

Diese Modelle stehen zur Auswahl

Fünf Arten von Radträgern können Sie an Ihr Auto montieren. Der klassische Fahrradträger lässt sich auf nahezu jedes Auto bauen, an das Sie einen normalen Dachgepäckträger montieren können oder das zumindest eine so genannte Reling hat. Ein Heckklappenträger bedarf dagegen keiner Reling, er kann – wie der Name schon sagt – an die Heckklappe der Autos montiert werden. Ein Kupplungsträger wird mittels Spannvorrichtung auf der Anhängerkupplung befestigt. An gleicher Stelle, aber fest im Fahrzeug eingebaut, ist der integrierte Fahrzeugträger. Und wenn Sie viel Platz im Auto haben, können Sie auch einen Innenraumträger montieren.

Der Dachträger

Bildrechte: IMAGO Der Fahrradträger an sich ist schnell montiert und mit Anschaffungskosten ab ca. 80 Euro auch sehr preiswert. Unser Experte schränkt allerdings ein: “Bei diesem Trägersystem befinden sich die Räder voll im Fahrtwind. Das bedeutet einen Mehrverbrauch an Sprit von bis zu 50 Prozent.“ Je weiter die Anfahrt in den Urlaub, desto teurer kommt sie also auch der Radtransport. Hinzu kommt, dass die Gewichtsverteilung ungünstig ist: Der Schwerpunkt des Autos wird nach oben verlagert. Brems-, Beschleunigungs-, und Radialkräfte wirken hier besonders stark. Vorteil des Dachgepäckträgers: Sind die Räder einmal montiert, behindern sie nicht beim Ein- und Ausladen. Nachteil: Gerade für schwere Räder wie Pedelecs und E-Bikes sind die Dachträger nicht zu empfehlen. Bei 20 Kilo Zuladung ist für die meisten Systeme ohnehin Schluss, und neuere E-Bikes sind auch ohne Akku oft deutlich schwerer.

Der Heckklappenträger

Auch hier sind die Anschaffungskosten vergleichsweise gering. Günstige Träger gibt es schon ab 60 Euro. Die Montage gestaltet sich einfach, auch wenn Sie dabei ganz genau aufpassen müssen, dass sie nicht den Autolack zerkratzen. "Allerdings können diese Träger an vielen neueren Autos gar nicht mehr montiert werden. Entweder sind Heckklappen teilweise aus Glas und somit als Untergrund ungeeignet oder die geringen Spaltmassen lassen die Montage nicht mehr zu“, erklärt Johannes Boss vom ADAC. Hinzu kommt, dass Sie in vielen Fällen Räder und Träger abmontieren müssen, um an ihren Kofferraum zu gelangen. Das ist umständlich und zeitraubend.

Der Kupplungsträger

Die teuerste, aber auch sicherste Variante ist, den Träger auf die Anhängerkupplung zu setzen. "Für ein gutes System müssen Sie schon 300 bis 400 Euro ausgeben", sagt unser Experte. "Hinzu kommen die Kosten für die Anhängerkupplung, falls Sie noch keine haben.“ Allerdings müssen Sie nur einen Mehrverbrauch an Sprit von bis zu 18 Prozent in die Benzinkosten einrechnen. Gleiches gilt auch für den Heckklappenträger und den integrierten Fahrradträger. Auch sind diese beiden Systeme gerade bei einem Auffahrunfall sicherer als der Dachfahrradträger. Die Fahrräder werden durch das Auto daran gehindert, nach vorne auszubrechen. "Vorteil gegenüber den Heckklappenträgern ist, dass sich viele Kupplungsträger auch mit Rädern nach vorne abklappen lassen. So können Sie auch beladen an Ihren Kofferraum gelangen", ergänzt Boos. Und die Kupplungsträger lassen sich aufgrund ihrer tiefen Position am besten mit schweren E-Bikes beladen. Die rund dreißig Kilo eines solchen Rades aufs Dach zu stemmen, fällt da schon deutlich schwerer.

Der integrierte Fahrradträger

Flexfix nennt sich das System, welches lediglich Opel in vielen seiner Modelle anbietet. Wie eine Schublade kommt der Träger am Heck aus der Stoßstange gefahren und kann bequem zwei Räder aufnehmen. Es gibt auch entsprechende Erweiterungen. Vorteil für Vielradfahrer: Sie haben den Träger immer an Bord. Wenn er nicht gebraucht wird, verschwindet er einfach. Nachteil: Eine Anhängerkupplung können Sie an ein solches Auto nicht montieren. Je nach Modell müssen Sie ab rund 250 Euro Aufpreis für das System einrechnen.

Der Innenraumträger

Ideal sind diese Träger für Autos mit großem Innenraum. Je nach Modell blockieren Sie nämlich einen Großteil des Kofferraums und der Rücksitze. Je nach Größe des Autos müssen für den Transport oft das Vorderrad und manchmal sogar Sattel und Lenker abmontiert beziehungsweise eingefahren werden - für Familien also eher ungeeignet. Vorteil: Die Räder sind wetter- und diebstahlsicher im Innenraum untergebracht. Ab 40 Euro kostet das System für ein Rad.

Der richtige Träger für Ihr Auto