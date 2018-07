Laut Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände e.V. (BVF) dürfen in Deutschland rund 10.000 Fahrschulen in insgesamt etwa 15.000 Filialen ausbilden. Entsprechend groß ist die Auswahl für Fahrschüler, zumindest in größeren Städten und dichter besiedelten Regionen. Leider hilft bei der Wahl der passenden Fahrschule kein Gütesiegel weiter. Regelmäßige Kontrollen der zuständigen Behörden sollen aber zumindest sicherstellen, dass keine schwarzen Schafe Fahrschüler abzocken. In einigen Bundesländern sind dafür die Landratsämter zuständig, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kontrollieren die Straßenverkehrsämter. "Die überwachen beispielsweise, ob die gesetzlichen Vorgaben für den Ablauf der Ausbildung eingehalten werden und ob die Fahrzeuge in Ordnung sind", sagt Kurt Bartels, erster stellvertretender Chef der BVF. In Mitteldeutschland prüften die Ämter zusätzlich, wie gut die Fahrschulen ausbilden. "Da kommen dann auch Fachleute in den Unterricht", sagt Kurt Bartels.

Möglichst kurze Wege zur Fahrschule und faire Preise: Das sind in der Regel die wichtigsten Auswahlkriterien. Sie sollten aber laut ADAC nicht die einzigen sein. Der Automobilverband rät Fahrschülern und Eltern, sich grundsätzlich vorher immer persönlich einen ersten Eindruck zu verschaffen. "Da kann man auf ein paar wichtige Punkte achten: Sind die Räume in der Fahrschule ansprechend, die Fahrzeuge in einem guten Zustand und die Mitarbeiter freundlich und hilfsbereit?", sagtKatharina Lucà vom ADAC. Viele Fahrschulen würden inzwischen auch kostenlose Probestunden anbieten. "Da ist man in einer Theoriestunde dabei und kann sich ein Bild vom Fahrlehrer in Aktion machen und wie gut der auf seine Schüler eingeht. Außerdem sieht man, wie viele Schüler in den Kursen sind", erklärt die Expertin. Angehende Autofahrer können zudem darauf achten, ob die Fahrschule in der Theorieausbildung mit neuen Medien und mit Unterrichtsmethoden abseits vom Frontalunterricht arbeitet. Zudem sollten die Theoriestunden zu mehreren unterschiedlichen Tageszeiten angeboten werden und möglichst auch so, dass Fahrschüler nicht nur einmal pro Woche teilnehmen können. Das verkürzt die Ausbildungszeit enorm. Die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände und einige Automobilverbände bieten Informationen und Checklisten zum Runterladen an, in denen die wichtigsten Punkte für eine gute Fahrschule zusammengefasst sind.