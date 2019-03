Das schicke und günstige Handy ist schnell bestellt und mit Kreditkarte bezahlt, die Ware kommt aber auch nach Wochen nicht an: Fake-Shops sind aus Sicht von Verbraucherschützern inzwischen ein großes Problem. "Nach unserer aktuellen Umfrage sind tatsächlich mehr als vier Millionen Deutsche schon mal auf so einen Shop hereingefallen. Das ist alarmierend hoch", sagt Dr. Kirsti Dautzenberg, Leiterin des Teams Marktwächter Digitale Welt von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Aktuell gibt es allerdings keine konkreten Zahlen dazu, wie hoch der Schaden durch Betrüger im Netz wirklich ist. Auf MDR-Anfrage sagt das Bundeskriminalamt, Fake-Shop-Fälle würden in der Kriminalstatistik unter dem Oberbegriff "Warenbetrug" erfasst. 2017 gab es laut der Polizeilichen Kriminalstatistik mehr als 100.000 Fälle von Warenbetrug mit einem Gesamtschaden von knapp 80 Millionen Euro.

In Fake-Shops werden Nutzern oft nur drei Bezahlverfahren angeboten: Vorkasse, Überweisung oder Kreditkarte. So können die Verbraucher ihr Geld nicht mehr zurückholen, wenn die Ware nicht kommt. "Sicherste Variante ist immer noch der Kauf auf Rechnung. Da zahlen sie erst, wenn sie das Produkt in den Händen halten. Zahlungsdienstleister wie PayPal sind auch schon deutlich sicher als Vorkasse oder Kreditkarte", sagt unsere Expertin. PayPal wirbt mit einem Käuferschutz: Nutzer können so Ihr Geld zurückbekommen, falls sie bezahlte Ware nicht erhalten. Der Schutz hat aber Lücken. "Zum Beispiel, wenn Freunde oder die Familie mein PayPal nutzen, greift der Käuferschutz nicht und auch nicht für bestimmte Produkte. Da muss man auf den Seiten von PayPal nochmal nachlesen", sagt Kirsti Dautzenberg.