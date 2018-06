Im Urlaub mit dem Mietwagen unterwegs: Das klingt nach Freiheit und Abenteuer. In Ländern, in denen der Verbraucherschutz nicht so groß geschrieben wird, kann es tatsächlich abenteuerlich werden - und teuer. Wir sagen Ihnen, wie Sie sicher und stressfrei buchen.

Grundsätzlich sind Autos teuer

Dieser einfache Gedanke sollte Sie beim Aussuchen eines Wagens für den Auslandsurlaub begleiten. Michael Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen rät dazu: „Ein Auto ist eben kein Mietfahrrad, sondern eine Sache von großem Wert. Je größer und wertvoller also das Auto, das Sie buchen, umso höher sind schließlich die Kosten bei einem Unfall oder einer Beschädigung. Mit einem teuren Modell fährt die Unsicherheit den ganzen Urlaub mit.“ Suchen Sie besser nach einem einfachen, preiswerten Auto, dann sind im Falle eines Schadens am Auto die Kosten auch nicht so hoch.

Buchen Sie langfristig

Den Mietwagen für den Urlaub im Ausland können Sie entweder auf den Seiten der großen, namhaften Verleiher wie Avis, Sixt oder Hertz buchen, oder auf Internetplattformen wie Billiger-Mietwagen.de oder Mietwagen-Check.de. Die haben selbst keine Autos, vermitteln aber die Angebote der großen Verleiher auf ihren Seite und listen auch kleinere, unbekannte Anbieter. Schließlich können Sie auch auf den Seiten von Fluglinien und Pauschalreiseanbietern buchen. Wichtig: Je eher Sie buchen, desto preiswerter wird es. Alle Anbieter sind froh, Ihre Kontingente möglichst schnell auszuschöpfen.

Buchen Sie durchdacht

Achten Sie bei der Buchung nicht nur auf den billigsten Preis eines Autos, sondern vor allem auch auf die Umstände Ihrer Reise, sagt unser Experte: "Wann kommt Ihr Flieger an, wann müssen Sie wieder los? Ist das mitten in der Nacht? Hat da der Vermieterservice vor Ort überhaupt auf oder parken Sie beispielsweise das Auto bei der Rückgabe einfach ab und werfen den Autoschlüssel in einen Briefkasten? Das kann Sie richtig teuer zu stehen kommen!“ Denn so kann niemand vom Vermieter das Auto mit Ihnen gemeinsam auf eventuelle Schäden und den korrekten Tankstand überprüfen.

Bildrechte: IMAGO Auch problematisch: Manchmal sitzt der preiswerteste Autovermieter nicht direkt am Flughafen und Sie müssen vor Ort noch viel Geld für einen Shuttlebus bezahlen. Auch wenn Sie unterschiedliche Abhol- und Rückgabestationen haben, kann das den Mietpreis deutlich nach oben treiben. Informieren Sie sich auch über die Möglichkeiten einer Stornierung. Die sollte bis kurz vor Reiseantritt drin sein.

Preisvergleich

Online-Vergleichsseiten bieten Autos in der Regel preiswerter an als die großen Anbieter. Da können je nach Modell für eine Woche bis zu 200 Euro Ersparnis drin sein. Unser Experte rät aber: “Gerade auf solchen Vergleichsseiten sollten Sie nicht sofort das oberste Angebot buchen. Das sind nämlich oft Werbeanzeigen. Der Anbieter arbeitet also mit der Vergleichsseite zusammen. Scrollen Sie lieber ein bisschen und schauen Sie sich auch andere Angebote an.“ Bei Zusatzangeboten allerdings wie Kindersitzen unterscheiden sich die Preise aller Vermieter kaum. So ein Sitz kann durchaus mal bis zu 20 Euro pro Tag extra kosten. Suchen Sie in so einem Fall nach Angeboten, bei denen Kindersitze inklusive sind. Oder nehmen Sie den eigenen Sitz im Flieger mit. Buchen Sie Zusatzangebote immer von zu Hause aus, also direkt bei der eigentlichen Buchung. „Buchen Sie solche Angebote erst vor Ort, kann das erheblich teurer werden. Auch in europäischen Urlaubsländern wie zum Beispiel Spanien wird dann preislich kräftig draufgeschlagen“, warnt der Experte.

Buchen Sie möglichst pauschal...

...und das am besten von Deutschland aus. Das bedeutet, Sie buchen den Flug, eine Unterkunft und den Mietwagen als Gesamtpaket oder individuell zusammengestellt bei einem hiesigen Reiseanbieter. Vorteil: Sollte es Probleme geben, die letztlich vor Gericht landen, streiten Sie sich nach deutschem Recht. „Und das ist auf jeden Fall ratsam. Buchen Sie zum Beispiel einen Billigflieger nach Großbritannien und dort ein Auto und es gibt Ärger, dann haben Sie es mit britischem Recht zu tun. Das ist kompliziert und teilweise richtig teuer. Hinzu kommt, dass Sie Ihre Streitigkeiten dann wieder vor Ort klären müssen. Das heißt: wieder nach England, englisches Gericht usw.“, warnt Michael Hummel.

Neues Pauschalreiserecht hilft

Bildrechte: Colourbox.de Das neue Recht gilt ab Juli 2018. Buchen Sie beispielsweise ein Hotel und einen Flug und/oder ein Auto über das gleiche Portal oder Reisebüro auf eine Rechnung, dann wird das neuerdings als „vermittelte verbundene Reiseleistung“ beziehungsweise verbundenes Online-Buchungsverfahren angesehen. Das Unternehmen, das Ihnen die Einzelteile Ihrer Reise zusammen verkauft, wird demnach als Reiseveranstalter betrachtet und muss Zahlungsunfähigkeit und/oder Leistungsausfälle absichern. Und Sie können sich mit diesem Unternehmen vor einem deutschen Gericht streiten. Achtung: Auch wenn es im Internet nicht immer erkennbar ist, rät unser Experte: „Sobald Sie im Internet in einer anderen Landessprache buchen und dann noch per Kreditkarte oder Überweisung in dieser Landeswährung bezahlen, sind Sie nicht mehr pauschal unterwegs“.

Die Versicherung

Buchen Sie alle Versicherungsleistungen von zu Hause aus. Lassen Sie sich bei Unklarheiten von Ihrem Autoversicherer oder einem deutschen Automobilclub beraten. Vor Ort benötigen Sie eine Haftpflichtversicherung, eine Vollkasko und unter Umständen eine sogenannte Mallorca-Police. Die wird in Ländern nötig, in denen die maximale Deckungssumme der Haftpflicht nur ein paar hunderttausend Euro beträgt. Das reicht zum Beispiel nicht aus, wenn bei einem Unfall Personen verletzt werden. Die unter Umständen hohen Behandlungs- und Folgekosten müssten ohne die Mallorca-Police aus eigener Tasche bezahlt werden. Zum Vergleich: In Deutschland liegt die Deckungssumme der Haftpflicht in der Regel bei 7,5 Millionen Euro.

Der Mietvertrag

Lesen Sie den Vertrag vor Ort genau durch. Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht verstehen. Der Vertrag muss in Ihrer Sprache, mindestens aber in Englisch verfasst sein. Werden Sie aufmerksam, wenn Sie viele Unterschriften leisten müssen. Lassen Sie sich alles genau erklären.

Abzockmaschen vor Ort

Die Übergabe

Checken Sie bei der Abholung ganz genau den Zustand Ihres Mietwagens, am besten gemeinsam mit einem Mitarbeiter des Verleihers. Gerade kleine oder stark frequentierte Verleiher sehen das bei der Ausgabe des Wagens oft betont locker. Vorsicht: Genau die gucken dann bei der Rückgabe ganz genau hin und berechnen Ihnen jeden plötzlich entdeckten Kratzer. Machen Sie Fotos und verlangen Sie ein Übergabeprotokoll mit Unterschrift, auch bei der Rückgabe.

Seien Sie pingelig, auch wenn das unangenehm ist. Schauen Sie sich das Auto auch in Bezug auf Verkehrssicherheit an. Sind Reifen und Bremsen okay? Fällt Ihnen etwas auf, reklamieren Sie es sofort und verlangen Sie ein verkehrstüchtiges Auto. In manchen Ländern sind Sie auch als Mieter für den Zustand des Autos verantwortlich. Bei einem Unfall oder einer Kontrolle kann das für Sie richtig teuer werden.

Die Selbstbeteiligung