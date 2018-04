Die meisten der in Deutschland entdeckten Fälschungen sind derzeit Fünfzig-Euro-Scheine. „Derzeit bringen Fälscher verstärkt Mengen von gefälschten alten Scheinen in Umlauf“, sagt David Slomka von der Deutschen Bundesbank in Leipzig. Vor kurzem wurden neue Fünfzig-Euro-Scheine herausgegeben, deren Sicherheitsmerkmale nur schwer oder überhaupt nicht gefälscht werden können. So lange die alten Banknoten noch akzeptiert werden, wollen Fälscher ihr „Geld“ noch loswerden. Es gibt aber noch einen zweiten Grund für das häufige Auftreten von Fünfziger-Blüten: Bei den 50-Euro-Scheinen sind die Gewinne für die Fälscher relativ hoch. Gleichzeitig ist das eine Banknote, bei der Verbraucher nicht so sensibel sind. Einen 50-Euro-Schein auszugeben, ist gebräuchlich. „Bei einem Hunderter aus dem Automaten oder an der Kasse werden viele schon skeptisch“, sagt David Slomka. Zudem wurden im letzten Jahr die neuen 50-Euro-Scheine mit neuen Sicherheitsmerkmalen eingeführt. Tauchen gefälschte Geldscheine auf, sind es laut Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt meist keine einfachen Kopien, sondern professionell gemachte Druck- oder Farbkopiefälschungen. Die stammen laut Bundesbank von Banden aus Südeuropa, die eigene Druckerwerkstätten haben und ihre Fälschungen dann europaweit verbreiten.

Dazu ist rein rechtlich niemand verpflichtet. „Man kann es auch selbst vernichten oder sich in die Vitrine legen“, sagt Marc Wandt. Die Bundesbank empfiehlt trotzdem, Falschgeld zur nächsten Polizei zu bringen. Nur so könne man den Fälschern auf die Spur kommen. „Am Ende landet alles bei der Bundesbank, wenn die Ermittler bei der Polizei fertig sind. Dann untersucht unser nationales Analysezentrum in Mainz das gefälschte Geld und kann das einer Falschgeld-Ordnung und vielleicht auch einer vermuteten Fälscherwerkstatt zuordnen“, sagt David Slomka. Immer wieder steht in Ratgebern zum richtigen Verhalten bei Falschgeld-Funden, die „Blüten“ sollten am besten vorsichtig in einen Umschlag gepackt werden. Fingerabdrücke auf den Scheinen seien wichtige Spuren. „Das halte ich für Quatsch: Einmal weiß keiner, wie viele Leute vorher das Geld angefasst haben und dann ist Papier keine gute Trägersubstanz für Fingerabdrücke“, sagt Strafrechtsexperte Wandt. Einen Ersatz – also echtes Geld für Falschgeld – gibt es übrigens weder von Polizei noch Bundesbank. Wer Falschgeld bekommen hat, der hat einfach Pech gehabt.