Einer bezahlt und alle anderen dürfen unbegrenzt Musik hören, Filme sehen oder Bücher runterladen: So funktionieren Familienkonten, die es inzwischen bei zahlreichen Anbietern von digitalen Inhalten gibt. Mit den Gemeinschaftskonten können auch Freunde oder Wohngemeinschaften einiges sparen. Denn die Anbieter sind bei der Auslegung des Wortes „Familienkonto“ in der Praxis recht großzügig. Beim Thema Jugendschutz sollten Eltern aber im Kleingedruckten etwas genauer nachlesen.

Ein Nutzer meldet sich an und zahlt knapp fünfzehn Euro im Monat. Dann können bis zu fünf weitere Personen ebenfalls Millionen Musiktitel und Podcasts oder Hörspiele auf ihren Smartphones oder Computern nutzen: So lassen sich die Familienangebote von Diensten wie Spotify, Deezer und Co. zusammenfassen. Im Vergleich zu den Einzeltarifen der Anbieter zahlen Nutzer so deutlich weniger. „Positiv ist da beim Marktführer Spotify, dass trotzdem jeder Nutzer sein eigenes Profil hat. Bei den meisten anderen Anbietern ist das ähnlich“, sagt Daniel Pöhler vom unabhängigen Verbrauchermagazin Finanztip. So könne jeder Nutzer seine eigenen Playlists zusammenstellen und sehe auch nicht, welche Inhalte die anderen im Familienangebot nutzen. Auch die Vorschläge für Songs beziehen sich nur auf die eigenen Vorlieben.