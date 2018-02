Bildrechte: dpa

Am Donnerstag vor Rosenmontag findet mit dem Übergang vom Sitzungs- zum Straßenkarneval die Weiberfastnacht statt. Symbolisch wird dabei die Macht der Männer, in früheren Zeiten Bürgermeister und Ratsherren, abgeschnitten - die Krawatte muss dran glauben. In Karnevalshochburgen dürfen Sie als Frau mit Schere bewaffnet ins Büro ziehen und den Chef oder die Kollegen derart beschneiden. „In Köln oder Mainz ist das tatsächlich ins Brauchtum übergegangen, da müssen Männer, die an diesem Tag mit Krawatte im Büro erscheinen, mit so einer Aktion rechnen“, erläutert Rechtsanwalt Prof. Markus Heinker. Anders sieht das in Regionen aus, in denen Karneval keine große Rolle spielt. Wenn Sie einem Mann, der damit nicht rechnet oder das nicht möchte, an diesem Tag einfach so die Krawatte abschneiden, ist das rechtlich gesehen eine Sachbeschädigung. Unser Experte rät deswegen: „Holen Sie sich im Zweifel lieber das Einverständnis!“ - auch wenn das vielleicht nicht mehr so spontan und lustig ist.