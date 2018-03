Wer seine Fenster nicht mühsam mit Tuch, Zeitungspapier oder Abzieher putzen will, kann zum Fenstersauger greifen. Die Hersteller behaupten, ein geringerer körperlicher Einsatz sei nötig und man sei mit der Fensterreinigung schneller fertig. Fenstersauger sind schon ab 35 Euro erhältlich. Sie ähneln herkömmlichen Abziehern mit Gummilippe, saugen aber zusätzlich noch das Schmutzwasser in einen Wassertank. Etwas aufwendigere Geräte haben einen weiteren Tank für Frischwasser an Bord, mit dem die Scheiben vorgereinigt werden können.