Wer erstmals Frühblüher setzen will und Zwiebeln kauft, sollte dabei auf Frische achten. Werden die Zwiebeln nicht in durchsichtiger Folie oder einem Netz verkauft, ist meist ein Datum angebracht, das verrät, wie lange sie haltbar sind oder wann sie verpackt wurden.



Beim Setzen gilt folgende Regel: Die Zwiebeln kommen doppelt so tief in die Erde wie sie groß sind. Bei kleinen Zwiebeln, wie bei Krokussen, reichen also schon drei bis fünf Zentimeter, bei Narzissen sollte es eine Handbreit sein.