„Holzmöbel sind besonders pflegeintensiv, da sie besonders anfällig sind und durch die UV-Strahlen und die Witterung schnell verblassen“, sagt unsere Expertin. „Wer lange etwas davon haben will, muss sich die Zeit nehmen, das Material zu pflegen. Es ist eben ein natürliches Material, ähnlich wie Lederschuhe.“ Holzmöbel reinigt man am besten mit Wasser und Kernseife. Nach dem Schrubben sollte man sie dann wieder gut abspülen und trocken wischen. Auf einen Hochdruckreiniger sollte man bei Holz verzichten, da das Holz dann leicht zerfasert.

Bei der Pflege komme es drauf an, wie das Holz ursprünglich behandelt war. So sollte man es dann auch wieder pflegen. Eine Versiegelung mit Öl oder Lasur hilft, das Holz vor Sonnenstrahlen, Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen: Öl trinkt dabei tiefer in das Holz ein als eine Lasur und pflegt das Holz von innen und außen. Aber Vorsicht: Nur saubere Möbel dürfen geölt werden. Das Öl führt sonst dazu, dass Schmutzpartikel das Holz dunkelgrau einfärben. Mindestens einmal im Jahr ist so eine Intensivpflege nötig. Stehen die Möbel auch im Winter draußen, sollte dies zu Beginn der Gartensaison und gegen Ende noch einmal gemacht werden.