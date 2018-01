Bei Gebrauchtwagen gilt für die ersten zwei Jahre nach dem Kauf die gesetzliche Gewährleistung. Diese Frist dürfen Händler aber auf ein Jahr verkürzen. In dieser Zeit müssen sie dafür einstehen, dass das Auto ohne Probleme funktioniert. Allerdings können sich Käufer nicht so lang auf diese Regel verlassen: Bei der gesetzlichen Gewährleistung geht die Nachweispflicht nach sechs Monaten vom Verkäufer auf den Käufer über. „Tritt bei einem gebrauchten Auto in den ersten sechs Monaten ein Mangel auf, dann muss der Verkäufer nachbessern. Außer er kann nachweisen, dass man grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat. Das kann er aber meist nicht.“ sagt Johannes Boos vom ADAC.

Nach den sechs Monaten ist der Käufer in der Pflicht und muss dem Händler beweisen, dass ein Mangel am Gebrauchten schon beim Kauf vorlag. „Aber da kann selbst ein Gutachter meist nicht weiterhelfen. Wenn etwa eine Pumpe am Auto kaputt geht, dann müsste man beweisen, dass die vielleicht schon beim Kauf einen Haarriss hatte. Das geht nicht“, sag unser Experte. In der Praxis ist die Gewährleistung also nur für die ersten sechs Monate eine Absicherung für Käufer.