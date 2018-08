Geocaching ist im Grunde nichts anderes als eine moderne Schatzsuche mithilfe elektronischer Geräte. Es gibt eine weltweite Fangemeinde mit mehr als zwei Millionen aktiven Nutzern, die neue Verstecke kreieren und suchen. Wer sich an die Regeln hält, kann mit der ganzen Familie Spaß haben.

Das Ziel

Ziel des Geocachings ist es, genau wie bei der Schnitzeljagd, einen Gegenstand aufzuspüren, den Mitspieler versteckt haben. Den Gegenstand nennt man „Cache“, also übersetzt „geheimes Lager“. Das ist meist ein Behälter mit einem sogenannten Logbuch drin. Wer einen solchen Schatz versteckt, sollte ihn auch auf einer Internetseite veröffentlichen, damit möglichst viele den Cache suchen können. Die führenden Plattformen sind dabei geocaching.com oder openchaching.com. Die kostenlose Registrierung ist auch für Neulinge, die Schätze suchen und verstecken wollen, problemlos möglich.

Ein GPS-Gerät ist Pflicht

Bildrechte: IMAGO Wichtige Voraussetzung für die Schatzsuche ist ein GPS-taugliches Mobilgerät. Das kann ein einfaches Smartphone mit einer entsprechenden App sein. Profis verwenden spezielle GPS-Empfänger, die robuster und genauer sind. Allerdings kosten sie mindestens rund 100 Euro. GPS steht dabei für Global Positioning System. GPS-Empfänger bestimmen den Standort des Nutzers mithilfe der Satelliten-Signale bezogen auf die Längen- und Breitengrade.

Weitere Ausrüstungen

Abgesehen vom GPS-Gerät benötigen Geocacher bei der Suche noch einen Stift und ggf. eine kleines Geschenk, dass sie hinterlegen können. Auch ein Notizbuch kann hilfreich sein, wenn man sich unterwegs Informationen aufschreiben will. Da viele Caches in der Natur versteckt sind, sollte man auch immer Zeckenspray bzw. eine Zeckenzange dabei haben.

Wer länger dabei ist, bei dem könnten sich bei schwierigen Geocaches zudem Teleskopspiegel mit oder ohne Beleuchtung lohnen: So kann jeder unauffällig in versteckte Ecken gucken oder findet manchmal überhaupt erst den gewünschten Cache. Wieder andere Caches bedürfen eines Magneten. Auch ein Kompass erleichtert die Suche zum Teil erheblich. Was genau benötigt wird, erkennt man zumeist in der Beschreibung des Caches.

Cache = Schatz

Bildrechte: IMAGO Versteckte Caches finden sich nahezu auf der ganzen Erde. Caches können mitten in der Stadt liegen, in der Natur oder an markanten Bauwerken. Sie sind immer frei zugänglich, dürfen nur mit Erlaubnis auf Privatgrundstücken versteckt und nicht in Naturschutzgebieten gelegt werden. Das ist vor allem wichtig, wenn man später selbst einen Cache legen möchte. Die Koordinaten führen einen zwar in die Nähe des Verstecks, es bleibt aber ein Umkreis von mehreren Metern, in dem gesucht werden muss. Wer Schwierigkeiten hat, den Cache zu finden, bekommt teilweise Hinweise – offiziell Hints genannt – in der Cachebeschreibung. Manchmal gibt es auch „Spoilerbilder“ von der Umgebung, die das Rätselraten verderben, jedoch die Lösung stark erleichtern.

Wer den Geocache gefunden hat, trägt sich anschließend in das Logbuch ein. Zusätzlich sollte man seinen Fund auch in der Logliste auf der entsprechenden Internetseite dokumentieren bzw. loggen. Hier kann man auch Hinweise geben, falls ein Behälter kaputt ist oder das Logbuch aus Papier voll sein sollte. Selbst wer den Cache nicht gefunden hat, kann dies mit dem unter Cachern bekannten Kürzel „DNF“ (did not found) melden. Wenn es mehrere betrifft, könnte es sein, dass der Cache von anderen entfernt wurde und er neu gelegt werden muss. Oft ist im Cache auch ein kleines Geschenk versteckt. Wer es als Erinnerung mit nimmt, sollte auch ein neues darin verstecken.

Kategorien der Caches

Caches werden in verschiedene Kategorien eingestuft. So erfahren Suchende vorab etwas über die Größe und Schwierigkeit, ihn zu finden.

Schwierigkeitsgrade

Unterschieden wird zum einen die sogenannte Geländewertung (Terrain) und der Schwierigkeitsgrad (Difficulty). Beide Skalen gehen von einem Stern (leicht) bis zu fünf Sternen (schwierig).

Bei der Geländewertung bedeutet beispielsweise 1 Stern „erreichbar auch für Rollstuhlfahrer“, 5 Sterne „hier ist Spezialausrüstung, z.B. Kletter- oder Taucherausrüstung“ erforderlich.

Die Difficulty Wertung beschreibt den intellektuellen Schwierigkeitsgrad des Geocaches. So bekommt ein Geocache eine umso höhere Bewertung, je besser er getarnt ist. Auch wenn ein kompliziertes Rätsel gelöst werden muss, bekommt er mehr Sterne. Als Anfänger empfiehlt sich eine niedrige Geländewertung von höchstens 3 und ein niedriger Schwierigkeitsgrad von 1 bis 2 Sternen.

Verschiedene Typen

Auch gibt es verschiedene Typen von Caches, die etwas über die Art der Suche aussagen.

Am häufigsten sind traditionelle Geocaches, auch einfach „Traditionals“ genannt: Sie bestehen aus nur einer Station. Der Cache liegt an den Koordinaten, die in der Beschreibung angegeben sind.

Bei „Multis“ oder „Multi Geocaches“ befinden sich an der ersten Station Hinweise auf einen oder mehrere weitere Stationen. Die angebenden Koordinaten sind somit der Startpunkt der modernen Schnitzeljagd.

Bei einem Rätsel- oder Mystery-Cache muss ein Rätsel gelöst werden, um zu den ersten Koordinaten zu gelangen. Dort beginnt der eigentliche Geocache. Auch er kann danach mehrere weitere Stationen enthalten.

Nachtcaches sind nur in der Nacht zu finden, da die Strecken vor allem mithilfe von Reflektoren abgesucht werden müssen. Auch sie bestehen in der Regel aus mehreren Stationen.

„Lost Places“ stehen für Schatzsuchen in verlassenen Gebäude oder Orten, zumeist Ruinen. Beachten Sie hierbei immer eventuelle Warnhinweise und dringen Sie nicht unerlaubt auf Privatgelände ein.

„Earth Caches“ sind ohne Dose und Logbuch. Sie führen Cacher an geologisch interessante Orte, an denen sie etwas über die Orte, deren Entstehung oder auch der Wandlung erfahren.

Weitere Cachetypen sind Event-Caches, Webcam-Caches und Virtuelle Caches.

Die Behältergröße

Auch die Behältergröße wird in der Cachebeschreibung benannt. Auch hier gibt es von Nano (über Micro, Small und Regular) bis Large insgesamt sechs verschiedene Größen. Ein Micro hat die Größe einer Filmdose, ein Regular beginnt bei einem Volumen bei 0,7 Liter und ein Large bei 3,5 Liter.

Vorsicht Muggels!

Muggels – eigentlich nichts anderes als andere Menschen, die keine Kenntnis vom Geocaching haben – sollen möglichst wenig von der Suche und der Lage der Caches mitbekommen. Sie sollen die Caches damit weder versehentlich noch mutwillig zerstören oder entfernen. Der Begriff stammt aus den Büchern von Harry Potter und bezieht sich auf die Nichtzauberer.

Sicherheit geht vor

Wer allein auf zum Geocaching loszieht, der sollte Familie oder Freunden Bescheid geben, wohin es geht und wie lange die Tour ungefähr dauern wird. Niemand sollte sich bei Touren in Gefahr begeben oder sich in Situationen stürzen, die er nicht abschätzen kann. Weiterer Tipp: Wer auf verschlungenen Wegen in der wilden Natur unterwegs ist, sollte daran denken, die Route im GPS-Gerät zu tracken, also aufzuzeichnen. Auf diese Weise wird man im Zweifel wieder sicher an den Ausgangsort zurückgeführt.

Fazit

Geocaching wird als moderne Schnitzeljagd oder auch Schnitzeljagd 2.0 bezeichnet. Genau wie bei dieser wird beim Geocaching ein Gegenstand versteckt, den die Mitspieler suchen müssen. Die Verstecke können sich überall befinden - mitten in der Stadt, im Wald, in einem See oder auf einem Berg. Der Geocacher, der etwas versteckt hat, trägt diverse Hinweise zu dem Versteck in eine Datenbank ein. Angegeben sind neben den GPS-Koordinaten auch, wann und von wem der Geocache versteckt wurde, wie groß der Behälter ist und welcher Schwierigkeitsgrad bei der Suche zu erwarten ist. Anhand der eingegebenen Daten versuchen die Mitspieler den Cache aufzuspüren. Dabei werden in der Regel die angegebenen GPS-Koordinaten des Verstecks in ein entsprechendes GPS-Gerät eingegeben. Am Anfang genügt dafür ein Smartphone mit entsprechender App. Der Schatz besteht aus einer wasserdichten Dose mit einem Logbuch, in dem eingetragen ist, wer gesucht hat und wann man den Schatz gefunden hat. Anschließend wird der Cache wieder so versteckt, wie er vorgefunden wurde, damit andere Mitspieler ebenfalls die Chance haben, ihn zu finden. Abgesehen davon kann der Geocacher den Fund noch einmal auf der dafür vorgesehenen Internetseite eintragen.