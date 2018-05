Damit Fleisch und Fisch für uns wirklich unbedenklich genießbar sind, müssen wir Sie in der Regel erhitzen. "In der Regel" deshalb, weil wir ja auch Sushi oder Gehacktes vertragen. Aber bei Rohverzehr muss die Ware immer topfrisch sein.

Das Erhitzen beim Backen, Braten oder Grillen sorgt dafür, dass Bakterien und andere Keime in den Lebensmitteln zuverlässig abgetötet werden. Auch Lebensmittel mit Bitterstoffen werden oft erst durch Erhitzen genießbar. Hinzu kommt, dass gerade Fett bei hohen Temperaturen Stoffe freisetzt, die für einen guten Geschmack sorgen. Steak, Wurst, Fisch und Gemüse werden also in der Regel durch Grillen gut genießbar und schmackhaft.

Es kommt nur auf die richtige Art des Grillens an und dabei vor allem auf die richtige Temperatur, wie Grillmaster Nick Polzin von der Grillakademie Magdeburg erklärt: "Schon ab 140 Grad Celsius gerinnt Eiweiß, das Grillgut wird braun. Für indirektes Grillen brauchen Sie gar nicht sehr viel höher gehen, 170 bis 180 Grad reichen da schon aus. Sie müssen sich nur ein bisschen Zeit nehmen."

Krebserregende Stoffe

Für unseren Grillexperten ist Grillen vor allem "eine Frage von Hitze und Menge. Das heißt, wenn Sie nichts verbrennen lassen, dann können Sie nahezu alles auf den Grill legen. Selbst ein Stück Kassler ist so durchaus mal drin oder auch mal eine gebratene Wiener." Wenn Sie allerdings diese bei zu hoher Temperatur, also ab 290 Grad, regelrecht verkohlen lassen, dann bilden sich gefährliche Stoffe. Dass liegt am Nitritpökelsalz, mit dem Kassler, Wiener, Schinken oder Bockwürste behandelt wurden. Bei hohen Temperaturen können sich daraus Nitrosamine entwickeln, die im Verdacht stehen, Krebs zu erregen.

Mais nicht mit Butter

Bildrechte: IMAGO Maiskolben sollten nicht mit Butter auf den Grill, erklärte der Experte: "Erwärmen Sie Butter, dann trennt sich zuerst die Molke vom Fett. Es entsteht Nussbutter. Soweit so lecker. Wenn Sie die aber weiter erhitzen, verbrennt Sie und dann entstehen da auch schädliche Stoffe." Besser grillen Sie den Maiskolben mit ein bisschen Rapsöl und streichen erst zum Essen noch Butter drauf.

Nicht zu heiß!

Wohlgemerkt, bei zuviel Hitze verbrennen alle Dinge auf dem Grill. Und eben dabei entstehen immer schädlich Stoffe. "Auch ein absolut verkohltes Steak oder

eine total verbrannte Roster sind nicht förderlich für die Gesundheit. Aber im Normallfall isst das ja auch keiner gerne", sagt der Grillmaster.

Mit der Marinade aufpassen

Problematisch sind auch Marinaden, die vom Grill in die Glut tropfen. Wenn das darin enthaltene Fett verbrennt, entstehen giftige Benzpyrene, die eingeatmet werden und ins Grillgut eindringen können.

Unser Experte warnt vor weiteren Risiken: "Es kann bei zuviel Marinade und Fett auch durchaus mal zu einer Stichflamme kommen. Und wenn Sie Fleisch oder Fisch nicht selbst mariniert haben, sehen Sie oft unter der Marinade auch nicht, ob die Ware wirklich gut ist."

Verbrannte Marinade verhindern Sie, indem das Grillgut in einer Grillschale aus Alu oder Edelstahl auf den Grill kommt. So kann nix ins Feuer tropfen. Doch Aluminium steht in der Kritik, giftige Stoffe ins Essen abzugeben. "Beim Grillen ist die Zeit und damit der Kontakt zwischen Grillgut und Aluschale aber viel zu kurz, als dass dort ernsthaft was passieren könnte. Und Sie können ja auch auf die Edelstahlvariante ausweichen", sagt Nick Polzin.

Bier gehört nicht in die Glut

Viele meinen, wenn sie mit Bier löschen, schmeckt das Steak besser. Doch das stimmt nicht und ist eher pure Verschwendung. Das Bier löscht Glut und kühlt Ihr Grillgut unnütz runter. Durch die Verdampfung wird zudem Asche aufgewirbelt, die an Steak und Wurst kleben beleibt. Das schmeckt dann nicht mehr.

Nix aus dem Frost