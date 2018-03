Bildrechte: IMAGO

Sie können sich einen Akku-Schrauber für 10 oder auch für 500 Euro kaufen. Hersteller und Modelle gibt es reichlich, zu jedem Preis und in jeder Qualität. „Es kommt eben darauf an, was Sie damit machen wollen“, klärt Handwerksspezialist Jochen Brettscheider gleich mal die erste Frage. Für die paar Schrauben vom Selbstbauregal reicht ein kleiner Akkuschrauber für ein paar Euro mit einem eingebauten Akku. Wollen Sie eine Terrasse mit Holz belegen, müssen schnell ein paar hundert Schrauben eingedreht und eventuell Löcher vorgebohrt und angesenkt werden. „Da machen Sie ein Billigteil ganz schnell platt oder überhitzen es und müssen ständig warten, bis es weitergehen kann“, so der Experte. Überlegen Sie sich also beim Kauf folgendes: