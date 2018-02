Bildrechte: TÜV NORD GROUP

Die eigentliche Prüfung findet ohne Werkzeugeinwirkung statt. Es wird nur auf Sicht, Funktion und Wirkung geprüft, also wie verkehrstüchtig und sicher ihr Auto ist. Nichts wird abgebaut oder auseinander genommen. Wenn Sie vorher alle Funktionen soweit wie möglich selber überprüfen, also ob alle Leuchten, Blinker usw. funktionieren, können Sie sich eine Nachprüfung wegen so einer Kleinigkeit unter Umständen ersparen. Auch Warndreieck, Warnweste und Sanitätskasten sollten zwingend an Bord sein. Ein sauberes, aufgeräumtes Auto garantiert Ihnen keine Plakette, macht aber einen besseren Eindruck. In der Regel brauchen Sie nur einen Fahrzeugschein. Bei abgemeldeten Autos und/oder Neuzulassungen brauchen Sie zusätzlich den Fahrzeugbrief bzw. die Zulassungsbescheinigung. Müssen Sie zur Nachkontrolle, bringen Sie den letzten Prüfbericht mit. Wollen Sie bestimmte Extra-Bauteile an Ihrem Auto eintragen lassen, brauchen Sie die dafür geltenden Prüfzeugnisse oder Änderungsbescheinigungen. Im Prüfbericht finden Sie im Ernstfall genaue Angaben zur Art des Mangels, zum betroffenen Bauteil und wo sich dieses Bauteil im Auto befindet. Das hilft Ihnen bei einem konkreten Reparaturauftrag für die Werkstatt weiter.