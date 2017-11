Was gehört in die Hausapotheke

Die meisten Produkte werden am besten an einer dunklen, kühlen und trockenen Stelle aufbewahrt. Hier bieten sich das Schlafzimmer, ein Abstellraum oder der Korridor an. Küche oder Badezimmer hingegen sind ungünstig, weil dort die Feuchtigkeit die Wirksamkeit der Mittel beeinträchtigen kann. Kühlkompressen lagern zum Zwecke der schnellen Einsatzbereitschaft am besten gleich im Kühlschrank. Ganz wichtig ist es, dass vor allem kleine Kinder keinen Zugang zu Arzneimitteln erhalten. Deshalb gehört die Hausapotheke generell unter Verschluss. Optimal ist ein Schrank mit frei zugänglichem Verbandsfach und abschließbarem Arzneimittelfach. Ganz wichtig ist es auch immer, die Umverpackung und die Packungsbeilage aufzuheben. So hat man stets die korrekte Dosierung zur Hand.