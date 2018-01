Bildrechte: IMAGO

Die Haut der Lippen ist nach den Schleimhäuten die empfindlichste des Menschen. Dr. Ina Schulze erklärt: "Wir haben auf den Lippen keinen Hornschild wie etwa an den Händen oder Fußsohlen. Außerdem gibt es auf den Lippen keine Haare wie zum Beispiel auf der Kopfhaut." Das führt dazu, dass die Lippen keinen großen Schutz vor Umwelteinflüssen wie Kälte, Trockenheit oder auch Regen besitzen. Außerdem lecken wir unsere Lippen mehrmals am Tag unbewusst an. Das belastet die Haut der Lippen zusätzlich. Deshalb brauchen die Lippen besonders viel Feuchtigkeit und außerdem Fett, in dem diese Feuchtigkeit gebunden ist. Dieses Fett ist Hauptbestandteil von Pflegeprodukten wie Lippenpflegestiften und Cremes. Es legt sich wie ein Schutzfilm über die Lippen und verhindert so, dass sie weiter austrocknen. "In vielen Produkten sind außerdem Vitamine und Entzündungshemmer, wie Panthenol. Die sorgen dafür, dass aufgesprungene und raue Lippen schneller heilen", so unsere Expertin.