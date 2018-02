Heißluftfritteusen versprechen Geschmack ohne Reue. Pommes mit bis zu 80 Prozent weniger Fett klingen erstmal ziemlich gesund. Aber ist das tatsächlich so? Und sind die auch lecker?

Es gibt Menschen, die könnten jeden Tag Pommes oder andere frittierte Leckereien essen. Gesund wäre das allerdings nicht, denn herkömmlich wird mit viel Öl oder Fett frittiert. Kommen dann wirklich noch Kartoffeln in die Fritteuse, wird es laut Ernährungsberater Johannes Hunger doppelt ungesund: “Dann nehmen Sie die Kohlehydrate aus der Kartoffel und Fett zusammen auf. Das eine sorgt für Insulinausschüttung und das blockiert die Fettverarbeitung. Das heißt, das viele Fett von Pommes aus der normalen Fritteuse wird in den meisten Fällen direkt in den Zellen eigelagert.“ Solche wirklich ungesunden Sachen sollten Sie sich nur sehr selten gönnen.