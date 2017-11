Rund 300.000 Menschen erleiden pro Jahr in Deutschland einen Herzinfarkt. Er gilt als eine der häufigsten Todesursachen überhaupt. Wird ein Infarkt schnell erkannt und umgehend behandelt, können viele Sterbefälle verhindert werden. Wir sagen, wie Sie sich im Ernstfall richtig verhalten.

Wer ist besonders bedroht?

Bildrechte: IMAGO Stress, Übergewicht, Rauchen und eine genetische Veranlagung sind die Hauptfaktoren für die Entstehung eines Herzinfarktes. Sind Verwandte ersten Grades wie Eltern oder Geschwister von einem Infarkt betroffen, dann haben auch Sie ein erhöhtes Risiko. Kinder und Jugendliche sind nur in Ausnahmefällen betroffen. „Dieses Risiko besteht im Normalfall nur, wenn Kinder besonders fettleibig sind oder eine angeborene Fettstoffwechselstörung haben“, sagt Hauptsache Gesund Moderator und Allgemeinmediziner Dr. Carsten Lekutat.

Männer ab 35 Jahren befinden sich im „besten“ Herzinfarktalter. In letzter Zeit trifft es aber auch immer mehr Frauen. Den Grund deutet unser Experte so: „Frauen haben, was die ungesunde Lebensweise und den Stress betrifft, in den letzten Jahren aufgeholt. Auch wenn jetzt immer weniger geraucht wird - die Infarkte von heute wurden ja vor zehn bis zwanzig Jahren vorbereitet.“

Was passiert bei einem Infarkt?

Bei einem Infarkt verschließen sich ein oder mehrere Herzkranzgefäße. Das sind Adern, die den Herzmuskel versorgen. Im Vorfeld haben sich dort über Jahre Ablagerungen aus Fett und Kalk gebildet, große Klumpen, die zunehmend das Gefäß verengen und plötzlich auf- oder abreißen können. Das kann entweder vor Ort oder in einem kleineren Blutgefäß zu einem akuten Gefäßverschluss führen. Wenn das geschieht, kann der Herzmuskel nicht mehr mit Blut versorgt werden. Je länger dieser Zustand anhält, umso größer die Gefahr, dass Herzmuskelzellen absterben. Kurzfristig kann das zu Rhythmusstörungen bis hin zum Herzstillstand und schließlich dem Tod führen. Überlebt man einen Herzinfarkt, können Rhythmusstörungen und Herzschwäche im schlechtesten Fall lebenslang folgen.

Warnzeichen langfristig

Bildrechte: IMAGO Viele Infarkte kündigen sich wochenlang vorher an. Plötzlich auftretende Brustschmerzen, Atemnot und Engegefühle in der Brust sind die auffälligsten Anzeichen. „Ein kurzer Stich in der Brust ist sicherlich nicht besorgniserregend. Aber wenn so ein Schmerz länger als 30 Sekunden anhält, dann sollten Sie schon aufmerksam werden“, rät unser Mediziner Dr. Lekutat. Treten die Symptome vorwiegend bei körperlicher Belastung oder unter Stress auf und verschwinden dann wieder, sind das zusätzliche Warnzeichen. Achten Sie auf Schmerzen und Empfindungen, die für Sie ungewöhnlich sind!

Warnzeichen akut

Starke Brustschmerzen, ein Engegefühl in der Brust, heftiges Brennen und Übelkeit sind sehr deutliche Anzeichen für einen Herzinfarkt. Das gilt besonders, wenn die Schmerzen über mehrere Minuten anhalten. Weitere Warnsignale sind Schmerzen in der linken Schulter und dem linken Arm. Auch der Kiefer kann davon betroffen sein. Viele Betroffene berichten von einem sehr starken Druck auf der Brust, der oft auch mit Atemnot einhergeht. Hinzu können Erbrechen und Angstgefühle kommen. Ein äußerliches Anzeichen kann Schweiß auf kalter, blasser Haut sein.

Unterschiede Mann/Frau

Während Männer eher die klassischen Symptome wie Engegefühle und Schmerzen in der Brust aufweisen, kann sich bei Frauen ein Herzinfarkt auch sehr unspezifisch ankündigen. „Das geht von allgemeinem Unwohlsein über Übelkeit bis hin zu Beschwerden im Oberbauch. Auch hier sollten Sie auf Schmerzen und Symptome achten, die Sie normalerweise nicht kennen“, mahnt Carsten Lekutat.

Sofort handeln

Sollten Sie bei sich leichte Symptome eines Infarktes bemerken oder vermuten, dann suchen Sie schnellstmöglich Ihren Hausarzt auf, um den Zustand abklären zu lassen. Haben Sie akute Symptome und starke Schmerzen, dann rufen Sie umgehend den Notarzt unter 112. Das gilt auch dann, wenn Sie nicht sicher sind und einen Infarkt „nur“ vermuten. Auch wenn der Notruf 112 zu oft für vermeintliche Bagatellfälle gerufen wird, empfiehlt unser Arzt: „Bei einem Herzinfarkt kann von der einen auf die andere Sekunde durch Kammerflimmern oder ähnliches Schluss sein. Bekommen Sie einen Herzstillstand, dann können Sie froh sein, wenn ein Notarzt Sie zurückholt. Deshalb lieber einmal zu oft rufen.“ Versuchen Sie ruhig zu bleiben, fahren Sie unter keinen Umständen selbst mit Auto oder Rad ins Krankenhaus. Sie gefährden dadurch sich und andere. Versuchen Sie sich bequem hinzusetzen und sorgen Sie für frische Luft, während Sie auf den Arzt warten. Wichtig: Sorgen Sie dafür, das der Notarzt auch zu Ihnen hineinkommt, öffnen Sie die Türen!

Noch schnell ein Medikament?

Bei der Behandlung eines Herzinfarktes wird versucht, das verstopfte Blutgefäß so schnell wie möglich wieder durchlässig zu machen. Das geschieht je nach Art des Infarktes entweder durch die Aufdehnung des Gefäßes mit einem Ballonkatheter oder mit einem Medikament zur Auflösung des Verschlusses. Klassisch wird dabei auch ein Blutverdünner gegeben, um den Blutfluss zu erleichtern. Es ist daher kein Fehler, wenn Sie bei sich selbst einen Infarkt vermuten, noch einen rezeptfreien Blutverdünner wie etwa ASS einzunehmen. “Das ist aber nur ein Hilfsmittel. Sie müssen trotzdem zum Arzt oder im akuten Fall einen Notarzt rufen, um den Infarkt richtig behandeln zu lassen“, mahnt unser Experte.

Anderen helfen