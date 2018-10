Eine schlaflose Nacht erlebt jeder mal. Das ist nicht weiter schlimm. Jeder vierte Deutsche kennt solche Probleme mit dem Ein- oder Durchschlafen. Doch wann wird eine kleine Störung zum Fall für den Arzt und was können und sollten Sie für guten Schlaf tun? Wir haben den Schlafmediziner Dr. Steffen Schädlich aus Halle gefragt.

Dafür brauchen Sie guten Schlaf

Im Schlaf schafft unser Gehirn Ordnung: Erlebtes wird verarbeitet, bewertet oder (aus)sortiert. Neu Gelerntes kann besser gespeichert werden. Wer ausreichend schläft, speckt leichter ab. Schlaf fördert unsere Ausdauer, stärkt das Immunsystem und hilft den Organen, besser zu arbeiten. Guter Schlaf heißt, nicht zu wenig und nicht zuviel. Um die sieben bis neun Stunden braucht der normale Erwachsene. Eine Stunde drüber oder drunter, das hängt vom Typ ab.

Das ist eine Schlafstörung

Bildrechte: Colourbox.de Das Problem hat viele Gesichter. Neben Einschlaf- und Durchschlafstörungen (Insomnien) gibt es verschiedene Formen von Tagesschläfrigkeiten (Hypersomnien), schlafbezogene Bewegungsstörungen (wie das Restless-Legs-Syndrom) und schlafbezogene Atmungsstörungen (z.B. das Schlafapnoe-Syndrom). Manchmal überschneiden sich die einzelnen Störungen. Das macht eine genaue Diagnose mitunter schwer. Fakt ist, dass rund 15 Prozent der erwachsenen Deutschen unter einer behandlungswürdigen Schlafstörung leiden.

Schlafmediziner Dr. Schädlich definiert das so: "Erst wenn Sie mindestens dreimal pro Woche wach liegen und das über mehr als vier bis sechs Wochen am Stück, sprechen wir von einer Schlafstörung, die vom Arzt behandelt werden sollte."

Die Ursachen

Neben Stress und psychischen Problemen können auch körperliche Schmerzen, Krankheiten, Nebenwirkungen von Medikamenten oder auch hormonelle Umstellungen für Schlaflosigkeit verantwortlich sein. Oft ist es auch die Summe vieler Probleme, die einen nicht schlafen lässt. Selbst die Zeitumstellung kann Auslöser sein, wie unser Experte erklärt: "Es ist tatsächlich so, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung wirklich Probleme mit der Zeitumstellung hat. Und diese Probleme halten dann bis zu einer Woche an, bis der Körper sich tatsächlich wieder an die neue, verstellte Zeit gewöhnt hat und wieder normal funktionieren kann." Auch äußere Umstände wie ein zu warmes Schlafzimmer, störendes Licht und Geräusche können Ursachen sein. Funktioniert das Zusammenspiel von Stoffen wie dem Schlafhormon Melatonin, dem Blutdruck, der Atmung und vielen anderen Faktoren nicht, ist unsere Wach-Schlaf-Regulation gestört.

Das droht ohne Schlaf

Bildrechte: colourbox Wer zu wenig schläft, lebt gefährlich. Das Risiko, einen Verkehrsunfall zu verursachen, erhöht sich um das Zweieinhalbfache. Die Wahrscheinlichkeit eines Arbeitsunfalls ist sogar sieben Mal höher als bei Menschen ohne Schlafstörungen. Besteht die Schlafstörung langfristig, reagiert der Körper mit verschiedenen Symptomen: Wunden heilen langsamer, das Risiko an Diabetes zu erkranken steigt und auch Übergewicht und Schlaf hängen zusammen. Dazu kommen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und so weiter.

Schlafkiller Handy und Internet

Neben körperlichen und psychischen Ursachen für eine Schlafstörung, spielen auch die Nutzung von Handys oder Tablet und dergleichen eine Rolle. Das blaue Licht, das die Displays der Geräte ausstrahlen, signalisiert dem Körper, dass es morgens ist. Das bremst in geringem Maß die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Viel gravierender sehen Wissenschaftler aber die Beschäftigung mit den Medien unmittelbar vor dem Schlafengehen. Wer also schnell noch mal die Mails checkt, auf sein Social-Media-Profil schaut oder chattet, der lädt sich mit Informationen, Gedanken und Gefühlen auf. Die können das Einschlafen erschweren. Handy, Tablet, Fernseher und ähnliche Geräte gehören darum nicht ins Schlafzimmer.

Voraussetzungen für guten Schlaf

Gut zwei Drittel aller Schlafstörungen lassen sich nach Expertenmeinung ohne Medikamente beheben. Sie müssen nur die richtigen Bedingungen schaffen. Schlafhygiene nennt sich das:

Frische Luft muss ins Schlafzimmer. Die ideale Schlaftemperatur liegt bei etwa 16 bis18 Grad. Dazu sollte es möglichst dunkel und ruhig sein.

Schlafen Sie am besten immer zur gleichen Zeit, der Körper kann sich inklusive Hormonausschüttung und anderen Dingen darauf einstellen.

Schlafen Sie möglichst nicht am Tag.

Trinken Sie abends wenig bis keinen Alkohol oder Kaffee.

Ernähren Sie sich gesund und abends nicht zu reichhaltig.

Treiben Sie anstrengenden Sport so lange vor dem Zu-Bett-Gehen, dass der Körper noch Zeit zum Runterfahren hat. Yoga und andere Entspannungsübungen passen gut zum Einschlafprogramm.

Gestalten Sie Ihren Abend entspannend. Aufregende Filme, Spiele oder Diskussionen halten länger wach. Sex ist dagegen ein gutes Entspannungsprogram.

Geeignete Hausmittel

Warme Bäder entspannen, lockern die Muskulatur und machen müde. Das ätherische Melissenöl im Badewasser kann zusätzlich helfen. Baden Sie nicht zu heiß, also nicht über 36 Grad und nicht länger als 15 Minuten. Ebenfalls hilfreich kann ein mit Kräutern gefülltes Schlafkissen sein. Lavendel, Kamille, Melisse und Pfefferminze helfen über die Nase und können natürlich auch als Tee getrunken werden. Auch ein Hopfenblütentee hilft einen Stunde vor dem Zubettgehen. Der Klassiker Milch mit Honig enthält die Aminosäure Tryptophan. Die ist Grundlage für Hormone und Botenstoffe, die den Schlaf-Wach-Rhythmus steuern und positiv beeinflussen können.

Was tun, wenn es trotzdem nicht klappt?

Bildrechte: IMAGO/ Wenn Sie nicht einschlafen können, dann bewegen Sie sich. Gehen Sie langsam spazieren oder laufen Sie durch die Wohnung. Die Bewegung baut Spannungen ab. Auch ein leichtes Buch kann helfen, auf andere Gedanken zu kommen. Versuchen Sie nicht, sich zum Schlafen zu zwingen und schauen Sie auch nicht ständig auf die Uhr, denn das erhöht nur den Druck. Wachen Sie nachts auf, bleiben Sie nicht im Bett liegen. Stehen Sie auf, lesen ein Buch, trinken Sie einen Tee oder schnappen Sie ein wenig frische Luft. Erst wenn Sie sich wieder müde fühlen, gehen Sie erneut ins Bett. Der Körper soll lernen: Das Bett ist zum Schlafen da.

Vorsicht Schlafmittel

Es gibt viele pflanzliche und auch synthetische Einschlafhilfen rezeptfrei in der Apotheke. Stärker wirkende Medikamente bekommen Sie nur auf Rezept. Unser Experte rät allgemein zur vorsichtigen Verwendung: "Die meisten pflanzlichen Präparate funktionieren mit einem starken Placeboeffekt. Chemiepräparate wirken sehr effizient im Körper. Es können aber immer Gewöhnungseffekte und Abhängigkeiten auftreten."Viele Medikamente verlieren nach einer gewissen Zeit ihre Wirksamkeit. Sie brauchen dann immer mehr. Setzen Sie Schlafmedikamente nach langer Zeit wieder ab, droht ein Rückfall in die Schlaflosigkeit. "Außerdem ist ein Schlaf unter Medikamenten nie so gesund, wie ein natürlicher Schlaf. Bei manchem Mitteln wird Ihr Traumschlaf unterdrückt, andere sorgen dafür, dass Sie am nächsten Tag einen Durchhänger haben", warnt Dr. Schädlich. Grundsätzlich sind alle Medikamente Einschlafhilfen, bei Durchschlafproblemen haben Sie kaum eine Wirkung. Dazu nochmal unser Experte: "Die Einnahme sollte mit dem Arzt besprochen werden. Idealerweise helfen die Medikamente nur kurz beim Einschlafen und der Körper geht später in einen natürlichen Schlaf über."

Wann Sie zum Arzt sollten