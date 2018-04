Experten der Fachzeitschrift "Ökotest" haben 2016 die Qualität von Honigprodukten getestet. In sieben konventionellen und einem Bio-Honig fand Öko-Test Pollen-Rückstände von gentechnisch verändertem Soja oder Raps. Auch das umstrittene Pestizid Glyphosat wurde in vier der 20 getesteten Marken gefunden. Das ist kein Wunder: Wo Bio-Imker ihre Bienenvölker aufstellen, muss zwar im Umkreis von drei Kilometern hauptsächlich ökologische Landwirtschaft betrieben werden. Allerdings fliegen die Bienen zu zehn Kilometer, sodass es vorkommen kann, dass sie sich auch auf nicht ökologisch bewirtschafteten Flächen bedienen.

Bildrechte: colourbox

Für Ernährungsexpertin Renate Frank sind die in einigen Honigsorten gefundenen Pestizid-Spuren aber kein Grund zur Sorge: "Die Pestizidrückstände sind sehr gering und längst nicht in der Menge vorzufinden wie in Obst und Gemüse." Der Grund dafür: Ist die Spritzkonzentration auf einem Feld sehr hoch, stirbt laut Frank die Biene oder verliert ihren Orientierungssinn. Es kommt dann davon also nichts im Bienenstock an. Zudem seien Pestizide fettlöslich, so dass sie sich, wenn überhaupt, vor allem im Bienenwachs anreichern, nicht aber im Honig selbst.