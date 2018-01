Was bringen isotonische Getränke

Wer Sport macht und viel schwitzt, scheidet nicht nur Flüssigkeit aus, sondern auch viele Mineralien. Kein Wunder, dass sich inzwischen eine ganze Industrie rund um die Getränke für Freizeitsportler gebildet hat: Dabei preisen die Hersteller die Getränke weniger als Durstlöscher, sondern vielmehr als Energie-, Vitamin- und Mineralstofflieferanten an. Immer wieder zu lesen: der Begriff „isotonische Getränke“. Aber was bedeutet das eigentlich? Und wie sinnvoll sind sie?

Mineralwasser ist das A & O

Bildrechte: IMAGO Durch das Schwitzen beim Sport verliert der Körper zum einen viel Flüssigkeit, zum anderen viele wichtige Mineralien wie Natrium. Deshalb ist Mineralwasser für Freizeitsportler oft das geeignetste Getränk. Natrium im Wasser ist besonders wichtig, um beispielsweise Krämpfe zu vermeiden. „Das sollte in jedem vernünftigen Sportgetränk sein“, sagt Jörg Matthé vom Leipziger Laufladen. „Aus diesem Grund ist auch natriumarmes Mineralwasser nicht geeignet.“ Aber Vorsicht vor zu viel Kohlensäure: Diese übt einen leichten Dehnungsreiz auf den Magen aus – gerade Sportler könnten den als unangenehm empfinden. Wer länger als eine Stunde sportelt, braucht zusätzlich zum Mineralwasser Energielieferanten, also Zucker und andere Mineralstoffe.

Wundermittel isotonische Getränke?

Als isotonisch bezeichnet man eine Flüssigkeit, die die gleiche Konzentration an gelösten Teilchen (unter anderem Zucker, Vitamine oder Mineralstoffe wie Natrium) hat wie das Blut. In der Fachsprache nennt man das „osmotisch“. Dadurch sollen die zugeführten Stoffe besonders schnell direkt von den Körperzellen aufgenommen werden. Der Magen wird so während des Sports nicht zusätzlich belastet.

Prinzipiell sind solche Getränke für Ausdauersportler auch zu empfehlen. Sie sorgen zum einen dafür, den Mineralstoffverlust durchs Schwitzen auszugleichen. Kohlenhydrate liefern dem Athleten zudem schnelle Energie, was beispielsweise während der Belastung wichtig ist, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Nach der Belastung sind vor allem Zink und Magnesium wichtig: für die Regeneration und für das Immunsystem.

Allerdings sind isotonische Getränke mit Vorsicht zu genießen: In Deutschland gibt es keine Vorschriften, wie hoch die Gehalte an Mineralien oder "Zucker" sein müssen, damit "isotonisch" auf der Verpackung stehen darf. Die Zusammensetzung der gekauften isotonischen Getränke ist also sehr unterschiedlich. Beachten sollten Sportler beispielsweise, ob die isotonischen Getränke auch wirklich Natrium und andere Mineralstoffe enthalten, die der Verluste durch das Schwitzen ausgleichen. Einige Hersteller, die ihre Produkte vor allem in Fachgeschäften vertreiben, haben extra Forschungsabteilungen und unterscheiden, welche Getränke mit welchen Inhaltsstoffen vor, während und nach der Belastung Sinn machen. Deshalb empfiehlt sich sogar wie bei Sportbekleidung oder Sportschuhen eine extra Beratung im Fachgeschäft.

Apfelsaftschorle

Bildrechte: Colourbox.de Auch Apfelschorlen (wenn möglich, mit Salz versetzt) sind ideale Getränke für Ausdauersportler und wirken isotonisch. Bei ihnen kommt es jedoch auf die Mischung an, so unser Fachmann. Apfelschorlen habe meist einen viel zu hohen Säureanteil, so dass der Magen schnell rebelliere. Außerdem enthalte sie oft viel zu viel Zucker, den der Körper nach dem Sport gar nicht braucht. Übrigens: Auch alkoholfreies Bier ist isotonisch und eignet sich von der Kohlenhydratmenge für Sportler. Allerdings enthält es weniger Natrium.

Elektrolytgetränke

Als Elektrolytgetränk werden Flüssigkeiten bezeichnet, die idealerweise 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate und 400 bis 1000 Milligramm Natrium pro Liter erhalten. Diese brauchen Freizeitsportler in der Regel nicht. In vielen Elektrolytgetränken sind zudem auch andere Elektrolyte wie Magnesium enthalten. Solche Stoffe sind bei Belastung jedoch störend für den Magen und nur für die Regeneration sinnvoll – zumal Magnesium Tage braucht, bis es überhaupt die Muskeln erreicht. Weiteres Problem: Trinkt man ein zu stark konzentriertes Elektrolytgetränk, entzieht dies dem Körper wiederum Wasser. Das kann im schlimmsten Fall zu Übelkeit und Erbrechen führen.

Auf keinen Fall …

Pure Obstsäfte sowie die meisten Limonaden sind nicht als Durstlöscher und Sportgetränk zu empfehlen. Sie enthalten meist viel Zucker und/oder unerwünschte Zusatzstoffe wie Süßstoffe und Säuerungsmittel. Diese muss der Körper erst verarbeiten – Energie, die er beim Sport eigentlich nicht übrig hat. Auch koffeinhaltige Getränke wie Kaffee, schwarzer Tee, Cola-Getränke und Energydrinks sind als Sportgetränke nicht zu empfehlen. Zwar soll die anregende Wirkung von Koffein die Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit steigern und somit möglicherweise die muskuläre Ermüdung hinauszögern. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung warnt aber vor möglichen Nebenwirkungen wie Reizbarkeit, Nervosität, Muskelzittern, Kopfschmerzen, Schwindel und Durchfall. Manche Sportler schwören auf Red Bull oder Cola auf den letzten Kilometern, anderen bekommt das gar nicht. Konkret muss das jeder selbst ausprobieren. Laut Jörg Matthé sind auch Milchprodukte für Freizeitsportler nicht zu empfehlen. Sie sollte man bereits zwei Stunden vor der Belastung absetzen. Der Grund: Milch ist fettig und braucht Zeit und der Körper deshalb Kraft, um sie zu verdauen.

