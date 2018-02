Sie sind das einzige Kleidungsstück, auf das Frauen und Männer gleichermaßen abfahren: Jeans. Oft dauert es lange, bis man die richtige gefunden hat. Und löst sich das Lieblingsstück nach Jahren des Tragens langsam auf, ist die Not groß. Wir erklären, wie Sie ihre Jeans richtig waschen und pflegen und räumen mit unsinnigen Reinigungsmythen auf.

Robustes Beinkleid

Bildrechte: colourbox Im Allgemeinen sind Jeans aber sehr widerstandsfähig. „Wenn Sie eine Hose mit 100 Prozent Baumwollanteil haben, ist das ein sehr strapazierfähiger Stoff, der nahezu alles mitmacht, auch mal eine 90-Grad-Wäsche“, sagt Mandy Turreck vom DHB Netzwerk Haushalt. Aber: Unter häufigem Waschen leidet das Material und die Farbe. Jeansfasern sind nicht durchgefärbt. Das ist ein Grund, warum Jeans mit der Zeit verblassen.

Grundsätzliche Pflege

Vor jedem Waschen drehen Sie die Hosen immer auf links, das schont die Oberfläche der Hose. Sortieren Sie Farben vor. In einer Waschmaschine mit dunkler Baumwollkleidung fühlen sich Jeans wohl, noch besser, sie bleiben untereinander. Die Trommel der Waschmaschine sollte nicht zu voll sein, um Falten oder Streifen in den Hosen zu vermeiden. „Schließen Sie alle Knöpfe und Reißverschlüsse, die Kanten könnten sonst während des Waschens am Stoff reiben und die Fasern schädigen“, empfiehlt unsere Expertin. Je nach Gewebeart und Farbe unterscheiden sich die Waschtemperaturen und Trocknungshinweise. Vorm ersten Waschen sollten Sie daher die Pflegeanleitung der Hose genau lesen. Waschen Sie eine Jeans grundsätzlich vor dem ersten Tragen. Das entfernt chemische Reststoffe vom Produktionsprozess.

Die richtige Temperatur

Bildrechte: colourbox.com Leicht verschmutzte Jeans waschen Sie am besten bei 30 Grad in der Waschmaschine. Wird es schmutziger, können Sie bei reinen Baumwolljeans mit der Temperatur auch ruhig bis zu 60 Grad raufgehen. Das gilt jedoch nicht für Hosen mit Glitzerbesatz oder ähnlichen Verzierungen, beschichtete oder gewachste Jeans. Der Besatz oder die Beschichtung könnte sich lösen. Im Zweifel waschen Sie diese Hosen mit der Hand und orientieren sich an den Pflegehinweisen des Herstellers. Hat Ihre Waschmaschine ein spezielles Jeanswaschprogramm, dann nutzen Sie dieses, ansonsten verwenden Sie Programme für Pflegeleichtes, Bunt- oder Feinwäsche. Schleudern Sie, wenn erlaubt, nicht mit mehr als 1200 Umdrehungen pro Minute. Hohe Umdrehungen strapazieren das Gewebe. An der Luft zu trocknen ist für die Jeans am besten.

Sonderfall Stretch-Jeans

Diese Hosen haben einen Elasthan-Anteil in den Fasern, der für den Stretcheffekt sorgt. Die Fasern sind sehr wärmeempfindlich, vertragen keine Wäsche über 30 Grad, keine Schleudergänge über 700 Touren und keinen Trockner. Die Hosen könnten sonst ausleiern. Weichspüler schadet ebenfalls den Elastan-Fasern und ist tabu.

Das richtige Waschmittel

Bildrechte: Colourbox.de Verwenden Sie am besten Color- oder Feinwaschmittel. Nehmen Sie nur Flüssigwaschmittel und kein Pulver, denn das enthält Bleiche und das schadet vor allem der Farbe. Spezielles Schwarzwaschmittel können Sie für schwarze Jeans verwenden, müssen Sie aber nicht. „Die entsprechenden Farbauffrischer enthält auch ein normales Colorwaschmittel, das tut Ihrer schwarzen Jeans genauso gut“, so Mandy Turreck. Hände weg vom Weichspüler! Der macht den normalen Jeansstoff labberig. Beulen und Flecken sind die Folgen.

Trocknen und Bügeln

Reine Baumwolljeans vertragen einen Gang im Trockner. Bei niedrigen Temperaturen richten sich sogar die Fasern wieder so aus, dass die Jeans in Form kommt. Übertreiben Sie es mit der Hitze und der Häufigkeit, nimmt der Stoff Schaden. Wenn Sie unbedingt bügeln wollen, dann nur auf Links. Ansonsten zieht sich die Jeans beim Anziehen in der Regel selber in Form und wird knitterfrei. Hosen mit Elasthananteil vertragen wegen der Wärmeempfindlichkeit der Fasern den Wäschetrockner nicht so gut.

Der Essig-Trick

Essig ist sauer und gleicht den basischen Angriff der Waschlauge auf Farbe und Faser aus. Unsere Expertin meint dazu: „Ein kleiner Spritzer Essig in den letzten Waschgang oder vorher ins Einweichwasser kann die Farben tatsächlich schützen. Waschen Sie die Hosen wie vorgeschrieben, brauchen Sie das aber nicht.“

Fragwürdige Tricks

Je öfter Stoff gewaschen wird, desto dünner und blasser wird er - nichts hält ewig. Menschen, die aber genau das wollen, kommen auf die verrücktesten Ideen, um ihre Jeans vor einer strapazierenden Wäsche zu schützen. Nichts davon ist wirklich sinnvoll:

Gefrierfach