Wie gut sind kabellose In-Ear-Kopfhörer?

Das B&O Beoplay E8 beispielsweise hat zur Sicherheit einen extra Transparenz-Modus: So werden Umgebungsgeräusche zum Ohr durchgeleitet und wahlweise wird die Musik dann angehalten, lauter oder leiser. Der Here One von Doppler Labs kann Umgebungsgeräusche auf knapp eineinhalbfache Lautstärke verstärken und somit als Hörgerät eingesetzt werden. Die IQbuds von Nuheara sollen dem Träger per App helfen, nur das von der Umgebung zu hören, was er möchte und alles andere per Noise Cancelling auszublenden.