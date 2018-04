Das steht im Gesetz

Bildrechte: dpa In der Informationspflichten-Verordnung des BGB ist geregelt, wie Reiseveranstalter in Prospekten werben dürfen. So steht in § 4 Prospektangaben (1): Stellt der Reiseveranstalter über die von ihm veranstalteten Reisen einen Prospekt zur Verfügung, so muss dieser deutlich lesbare, klare und genaue Angaben enthalten über den Reisepreis, die Höhe einer zu leistenden Anzahlung, die Fälligkeit des Restbetrages und außerdem, soweit für die Reise von Bedeutung, über folgende Merkmale der Reise:

Bestimmungsort

Transportmittel (Merkmale und Klasse)

Unterbringung (Art, Lage, Kategorie oder Komfort und Hauptmerkmale sowie - soweit vorhanden - ihre Zulassung und touristische Einstufung)

Mahlzeiten

Reiseroute

Das sagt die Rechtsprechung:

Wenn Reiseveranstalter auf Nachteile der Hotelanlage wie Fluglärm oder Strandverhältnisse hinweisen, haften sie hinterher nicht. Wie klar sie jedoch darauf hinweisen müssen, ist im Einzelfall sehr unterschiedlich. Gerichte erklären die von Urlaubern bemängelte „Geheimsprache“ oft für zulässig. Zweckmäßig eingerichtete und saubere Zimmer müssen keinen Komfort bieten, auch „lebhaftes Hotel“ oder „ruhige Lage“ sind als Beschreibungen zulässig. Stünde in dem Prospekt hingegen „lautes Hotel“ oder „in abgeschiedener Lage“ könnte das das Hotel etliche Gäste kosten. Schön schreiben dürfen Veranstalter es allerdings nicht. Wichtig ist zu prüfen, ob die Informationen im Katalog ausschließlich einen Zustand beschreiben, wie beispielsweise „beheizbarer Pool“. Das sagt nämlich noch nichts über die Qualität aus, also wie warm das Wasser im Pool wirklich ist. Ähnlich verhält es sich auch mit den Bildern des Hotels im Katalog. „Die Fotos zeigen das Hotel in einem positiven Licht. Ich kann als Reisender sicher nichts dagegen machen, wenn auf dem Foto die Baustelle im Hotel nun rausgelassen oder nur am Rande zu sehen ist. Wenn das Bild allerdings hinterher manipuliert wurde, ist eine Grenze überschritten“, macht Ralf Reichertz deutlich.

Was kann ich als Kunde tun?