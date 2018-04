Es gibt zwei Gründe für nicht passgerechtes Schuhwerk: eine fehlende europaweite Norm und falsche Größenangaben der Hersteller. Gerade einmal drei Prozent aller in Europa käuflichen Schuhe haben die richtige Größenangabe. Das geht aus einer Studie der Universität Wien hervor, für die 631 Paar Kinderschuhe vermessen wurden. Dabei hatten nur 19 Paare tatsächlich innen die Größe, die außen angegeben war. Alle anderen 612 Paar waren zu klein. Selbst teure Markenschuhe mit speziellem Kinderschuh-Messsystem waren kein Garant für eine korrekte Größenauszeichnung. Gerade für die Kleinsten ist es aber enorm wichtig, gut sitzende Schuhe zu tragen.

Warum stimmen die Größenangaben nicht?

Schuhe werden auf einem sogenannten Leisten, also einer Art Schablone, unter Spannung gefertigt. Selbst wenn die Hersteller hier genaue Größen verarbeiten, ziehen sich die Schuhe ein wenig zusammen, nachdem sie vom Leisten abgezogen wurden. Je kleiner der Schuh ist, desto stärker macht sich dieses Schrumpfen in der Größe bemerkbar. Bis zu vier Schuhgrößen sind Kinderschuhe mitunter kleiner als angegeben. Das trifft nach der Studie auf 97 Prozent aller Kinderschuhe zu.

Warum merken es die Kleinen oft nicht?

Bildrechte: IMAGO Die sensorischen Fähigkeiten sind bei Kindern im Kindergartenalter noch nicht vollständig entwickelt. Oft merken Kinder daher gar nicht, wenn Ihnen die Schuhe nicht richtig passen. Hinzu kommt, dass Kinderfüße noch sehr weich sind und sich anpassen. Meistens ziehen die Kinder selbst auch noch die Zehen an, wenn der Schuh drückt. Sie können nicht genau formulieren, was nicht passt und wo es weh tut. Umso mehr müssen Eltern darauf achten, dass Kinder richtig laufen und nicht auch noch eine Fehlhaltung entwickeln.

Wie oft brauchen die Kinder neue Schuhe?

Orthopädieschuhmachermeister Sören Günther aus Jena empfiehlt die Schuhgröße bei Kindern regelmäßig zu überprüfen: "Kinderfüße ändern sich ständig. Gerade bei den Kleinen kann in zwei Monaten eine neue Schuhgröße erreicht werden. Außerdem muss man immer mal wieder prüfen, weil die Füße auch unterschiedlich schnell wachsen können." So oft sollten Sie die Schuhgröße Ihres Kindes überprüfen:

Kinder bis drei Jahre: alle zwei Monate

Kinder von drei bis sechs Jahren: alle drei bis vier Monate

Kinder von sechs bis zehn Jahren: alle vier bis fünf Monate

Wann gehen Sie am besten einkaufen?

Unser Schuhexperte hat einen nachvollziehbaren Tipp: "Bei Kindern ist es noch relativ egal, ob Sie morgens oder am Nachmittag kommen. Wichtig ist, dass die Kleinen ausgeschlafen sind, etwas gegessen haben und das ganze Prozedere in Ruhe mitmachen." Am besten lassen Sie Ihr Kind im Schuhladen eine Weile ohne Schuhe rumlaufen. Dann entspannen sich die Füße von den alten, eventuell zu kleinen Tretern und haben Zeit, sich zu strecken.

Wie finden Sie die richtige Größe?

Bildrechte: IMAGO Die eigentliche Fußlänge ermitteln Sie im Schuhladen ganz einfach mit den dafür vorgesehenen Schablonen. Zu Hause können Sie Ihr Kind auch auf ein Stück Pappe stellen und den Umriss des Fußes nachzeichnen. Messen Sie auf jeden Fall beide Füße. Unterschiede von bis zu zwei Schuhgrößen zwischen rechts und links sind keine Seltenheit. Orientieren sich am größeren Fuß. Dann ermitteln Sie den Abstand von der Ferse zum längsten Zeh, was nicht immer der große Zeh sein muss. Zur Fußlänge rechnen Sie dann noch 12 bis 15 Millimeter dazu. Soviel Extraplatz brauchen die Füße im Schuh. Fußlänge ist aber noch nicht gleich Schuhgröße. Dafür gibt es in jedem Land eine eigene Umrechnungsformel. Ihr Schuhverkäufer sollte da Bescheid wissen und auch im Internet finden Sie entsprechende Umrechnungen. Für die gängige Größenangabe in Deutschland rechnen Sie zur Fußlänge in Zentimetern noch 1,2 Zentimeter hinzu, multiplizieren die Summe mit 1,5 und haben so einen annähernden Größenwert.

Wie finden Sie heraus, ob der Schuh auch wirklich passt?