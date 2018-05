Gerade zum Ende der langen Heizperiode klagen viele über trockene Haut. Es fehlen frische Luft, Sonnenlicht und Bewegung – Faktoren, die in der Haut Prozesse in Gang setzten und unterstützen, um den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt zu regulieren. Auch wird in der kalten Jahreszeit öfter und heißer gebadet, was zusätzlich austrocknet. Bei vielen Menschen ist trockenen Haut aber auch erblich veranlagt. Zu spüren bekommen Sie die trockene Haut oft erst, wenn es juckt, spannt oder krabbelt. Dann fehlen vor allem körpereigene Pflegestoffe. Rissige Haut verliert zudem noch schneller Feuchtigkeit und Fette und trocknet so immer schneller aus und ist weniger widerstandsfähig gegen Schmutz und Keime.

So helfen die Körperlotionen

Eine gute Kombination aus Feuchtigkeit, Ölen und Fetten hilft, den Feuchtigkeitshaushalt der Haut zu regenerieren. Das ist besonders an Stellen wirksam, die weniger Talgdrüsen haben als der Rest des Körpers. Dazu gehören Hände, Füße, Knie und Ellenbogen. Das Gesicht ist so gut wie nie von schützender Kleidung bedeckt. Auch da kann eine Portion Lotion helfen.

Bildrechte: Colourbox.de Sorgen Sie in der Sonne auch für ausreichend UV-Schutz. Besonders nach einem Vollbad kann bereits angegriffene Haut ohne entsprechende Pflege weiter austrocknen. Durch Wärme, Wasser und Waschsubstanzen werden schützende Fette und Talg in der Haut gelöst und ausgespült. Das braucht die Haut zurück und dabei hilft die Lotion. So geschützt, bleiben vom Körper bereitgestellte Nährstoffe und Feuchtigkeit in der Haut.

Das Testergebnis

Bildrechte: Colourbox Von 17 Lotionen bekamen zehn ein "Gut", sieben lediglich ein "Befriedigend". Am besten schnitt dabei die "Deep Moisture Bodylotion" von Neutrogena ab. Sie reicherte die Haut gut mit Feuchtigkeit an, verlieh den Testpersonen ein sehr gutes Hautgefühl und enthielt weder kritische Mineralölbestandteile noch problematische Duftstoffe. Testverlierer war die "Nutrix Royal Body Intensiv Lipid-Reparierende Körperlotion" von Lancôme. Das Produkt schnitt zwar in der Anwendung und Wirkung durchweg gut ab, enthält aber einen Duftstoff, der ab 2021 nicht mehr in Kosmetikprodukten enthalten sein darf. Alle anderen im Test vertretenen Hersteller verzichten schon jetzt auf den in Kurzform Lyral genannten Stoff. Durchweg positiv: Keines der Produkte enthielt problematische Mineralölbestandteile oder war mit Keimen belastet. Parfümiert waren alle Produkte. Bis auf die Lotionen von Weleda und Lavera enthielten alle auch künstliche Konservierungsstoffe. Die wurden von Stiftung Warentest allerdings als unbedenklich bewertet. Überraschend: Die preiswerten Hausmarken der Anbieter Aldi, Lidl und Rossmann sind mit 23 Cent für 100 Milliliter qualitativ genauso gut, wie die mehr als dreißigmal (!) so teuren Produkte, zum Beispiel von La Roche und Lancôme. Hier kosten 100 Milliliter rund 7,25 Euro.

Zweifelhafte Inhaltsstoffe

Künstliche Duftstoffe wie Lilial (riecht nach Maiglöckchen) oder das erwähnte Lyral (riecht blumig) stehen im Verdacht, die Fortpflanzung zu beeinflussen, Allergien auszulösen und das Erbgut zu verändern. Tierversuche lassen das vermuten. Allerdings können Ergebnisse aus diesen Versuchen nicht immer eins zu eins auf Menschen übertragen werden.

Die Forschung dazu ist nicht eindeutig und auch die Rechtslage ändert sich immer wieder. Aktuell sehen die Experten der Stiftung Warentest Lilial eher unproblematisch, Lyral hingegen sollte in Lotionen nicht mehr enthalten sein.

Konservierungsstoffe wie die sogenannten Parabene werden auch sehr unterschiedlich beurteilt. Aktuell hält das Bundesamt für Risikobewertung bestimmte Parabene in begrenztem Maße für unbedenklich.

Verwirrende Bezeichnung

Bildrechte: imago/Westend61 Als Verbraucher haben Sie ohnehin kaum eine Chance, genau zu wissen, was in der Lotion enthalten ist. Die Stoffe werden oft in Ihrer chemischen Verbindung oder lateinisch benannt. Gerade Parabene kommen in zahlreichen Unterarten und unter völlig verschiedenen Namen vor. Bei 20 und mehr Inhaltsstoffen in einem Produkt lassen sie sich da oft nicht mehr leicht identifizieren.

Testfazit