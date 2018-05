Einfach Girocard, Kreditkarte oder Smartphone an ein Lesegerät halten und schon hat man bezahlt: So geht es an den Kassen beim Bezahlen deutlich schneller. Das Bezahlen mit Funktechnik funktioniert in Deutschland inzwischen fast flächendeckend. Die anfänglichen Sorgen von Verbraucherschützern und Technikexperten um die Sicherheit der Technik haben sich bisher noch nicht bewahrheitet.

Bezahlen über Funk

Für das schnelle kontaktlose Bezahlen wird eine Übertragungsart mit dem Kürzel NFC genutzt. Das steht für „Near Field Communication“, auf Deutsch etwa „Daten übertragen über eine kurze Distanz“. Mit „kurzer Distanz“ ist in der Regel ein Abstand von wenigen Zentimetern gemeint. Die Banken haben ihre Kunden bereits über den ganz normalen Kartenwechsel mit „Plastikgeld“ mit Funkmöglichkeit ausgestattet.

Bildrechte: IMAGO Das erkennt man in der Regel an einem kleinen Funk­Symbol (ähnlich wie das WLAN-Symbol: vier gebogene Streifen nebeneinander) auf der Kartenvorderseite. Das prangt inzwischen auf fast allen Kreditkarten von Visa, Mastercard oder American Express. Das Geld wird dann vom zugehörigen Konto eingezogen. Seit einigen Jahren statten die Finanzinstitute auch ihre Girocards (früher: EC-Karte) mit der Technik aus. Die „Girogo“ benannte Bezahlvariante ist aber von vornherein als Prepaid-Variante angelegt. Nutzer müssen den NFC-Chip erst mit Geld aufladen, etwa am Geldautomaten oder beim Händler. Einige Banken haben aber inzwischen Karten im Angebot, die ohne Aufladen funktionieren. Die werden als „Girocard kontaktlos“ bezeichnet.

Klappt auch mit vielen Smartphones

Auch die meisten Android-Smartphones ab der Mittelklasse können inzwischen für das kontaktlose Bezahlen genutzt werden. Die nötige NFC-Technik haben auch viele iPhones an Bord. Zusätzlich brauchen Nutzer noch eine so genannte Wallet-App, in der die Kontodaten gespeichert sind. Für Deutschland gibt es bisher nur zwei solcher Programme: „Boon“ und „Glase“ sind für Android und iOS kostenlos. „Das sind einfach Apps, die eine Kreditkarte simulieren und wie die dann abrechnet. Da gibt’s unterschiedliche Wege, da können Nutzer Lastschrift und eine Kreditkarte hinterlegen“, sagt c’t-Experte Janssen.

Fast flächendeckend ausgestattet

Für kontaktloses Bezahlen muss der Händler eine Kasse mit einem Lesegerät für NFC angeschafft haben. Weil das Extrakosten verursacht, zögerten viele Geschäfte und auch große Handelsketten damit bei der Einführung vor einigen Jahren. „Ich habe aber das Gefühl, dass man jetzt überall damit bezahlen kann. Vielleicht nicht beim Bäcker oder beim kleinen Kiosk, aber bei allen Ketten, bei Supermärkten und Modegeschäften“, sagt Jan-Keno Janssen vom Computermagazin c’t. Ein Grund für den Durchbruch könnte auch sein, dass die EU die Gebühren für die Kartenzahlung gedeckelt hat. Auch damit ist die Technik für Händler inzwischen günstig geworden.

An die Kasse halten, fertig