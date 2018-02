Schulden machen ist derzeit sehr günstig. Der Ratenkauf von Waren wird mit null Prozent Zinsen beworben, Banken bieten günstige Kredite. Da greift man als Verbraucher auch gern öfter zu. Sinken die Zinsen dann weiter, sitzt man auf Kreditverträgen, die mehr kosten als sie müssten. Da hilft nur eins: Umschulden.

Zinsentwicklung nutzen

Der Dispo ist überzogen, der Privatkredit läuft noch lange mit viel zu hohem Zinssatz, und für die Posten auf der Kreditkarte berechnet die Bank jeden Monat stattliche Zinsabschläge. Aber, so werben Kreditberater und Banken, die Zinskosten für diese drei Kreditformen sind höher, als sie sein müssten. Die Zauberformel heißt: Alle Kredite zusammenfassen und umschulden in einen Kredit mit günstigeren Zinsen. Auch die Umschuldung eines einzelnen Kredits kann ein hohes Sparpotenzial mit sich bringen, wenn der neue Vertrag bessere Zinskonditionen enthält.

Lag der effektive Jahreszins für private Darlehen 2012 bei durchschnittlich 6,4 bis 7,6 Prozent, waren es 2017 nur noch zwischen 5,4 und 6,0 Prozent (Quelle: Deutsche Bundesbank). Insbesondere bei höheren Krediten lässt sich schon bei einem Prozent Differenz im effektiven Jahreszins einiges an Geld sparen.

Umschulden kann sich lohnen

Fasst man dabei mehrere Kredite zusammen, behält man leichter den Überblick über Laufzeit, Zins und Tilgungsrate. Aber auch ein einzelner vor Jahren abgeschlossener Kreditvertrag, zum Beispiel fürs Haus oder Auto, kann durch die alten Konditionen längst zu teuer geworden sein. Bei umsichtigem Handeln lässt sich durch das Umschulden tatsächlich eine Menge Geld sparen. Nur wer kennt sich schon wirklich aus mit Sollzins p.a., effektivem Jahreszins, Bearbeitungsgebühren und Sondertilgungsraten? Vorsicht ist also geboten, denn da Banken derzeit durch die niedrigen Zinsen nicht viel an den Krediten verdienen können, suchen sie andere Möglichkeiten, um an ihr Geld zu kommen. Wer beim Umschulden den neuen Vertrag nicht genau durchrechnet, kommt schnell vom Regen in die Traufe.

Die Stolpersteine

Rahmenkreditvertrag

Bei der Zusammenfassung und Umschuldung mehrerer Kredite bieten Kreditvermittler und Banken gern auch mehr finanzielle Flexibilität an. Diese offerieren sie in Form eines Rahmenkreditvertrages. Bei solch einem Rahmenkredit kann man bis zu einer festgelegten Höchstsumme Geld abheben, wann immer es gebraucht wird und auch die Rückzahlung ist meist recht flexibel geregelt. Noch ein vermeintlicher Vorteil: Ist ein Teil des Kredites zurück gezahlt, kann man sich gleich wieder Geld leihen. Das klingt nach finanzieller Freiheit, ist aber für viele der Eintritt in die dauerhafte Ver- oder Überschuldung. Außerdem liegen die Zinssätze für Rahmenkredite meist über denen für Ratenkreditverträge.

Vorfälligkeitsentschädigung

Wenn Banken Kredite vergeben, planen sie die zu erwartenden Zinsen fest in ihre Umsätze ein. Die Freude über vorzeitig abgelöste Kredite hält sich demzufolge in Grenzen. Um den Kunden von einer vorzeitigen Tilgung abzuhalten, ist in nahezu allen Kreditverträgen eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung festgeschrieben. Diese ersetzt der Bank die ausfallenden Zinsen, sollte der Kreditnehmer den Kredit vor Ende der Laufzeit ablösen.

Achtung: Es kommt hier darauf an, wann der Kredit aufgenommen wurde. Das magische Datum ist der 10. Juni 2010. Ist der Kreditvertrag vorher abgeschlossen worden, gibt es für die Vorfälligkeitsentschädigung keine gesetzliche Obergrenze. Das kann also richtig teuer werden. Liegt das Vertragsdatum nach dem 10. Juni 2010, kann die Bank maximal 1% auf die Restkreditsumme als Entschädigung aufschlagen.

Laufzeitverlängerung

Beträgt bei einem Kredit beispielsweise die monatliche Rate derzeit 300 Euro und soll sie durch die Umschuldung auf 100 Euro sinken, kann das auch bei besten Zinskonditionen nur funktionieren, wenn der neue Kredit wesentlich länger läuft. Und genau da ist der Haken. Banken ködern ihre Kunden mit der angeblichen monatlichen Ersparnis, binden sie aber dafür um Jahre länger an sich. Niemand kann vorhersehen, wie sich die Zinsen entwickeln, wie hoch sie sind, wenn die Bank auch Ihren Kreditvertrag in ein paar Jahren neu anpasst. Eine Umschuldung mit Laufzeitverlängerung kann also auf lange Sicht teuer werden.

Bearbeitungsgebühren

Alle Banken, aber auch private Kreditvermittler schlagen bei der Vermittlung bzw. Billigung von Krediten mit ordentlichen Bearbeitungsgebühren zu. Diese müssen in die Berechnung einer Umschuldung unbedingt einfließen. Insbesondere bei kleinen Krediten können die Gebühren die mögliche Einsparung sehr schnell zunichtemachen.

Der Weg zum neuen Kredit