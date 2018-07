Für den kurzen Aufenthalt am Badesee sind passive oder thermoelektrische Kühlboxen die beste Wahl. Die Geräte sind am unempfindlichsten beim Transport. Snacks und ein paar Getränke passen in die 20 bis 40 Liter großen Boxen gut rein. Absorber- und Kompressor-Kühlboxen sind die Geräte für den Dauereinsatz, am besten fest verbaut. Sie haben meist das größere Volumen. Ab 50 Liter aufwärts können in den Boxen mitunter ganze Bierkästen verstaut werden. Diese Boxen sind die bessere Wahl für längere Kühlzeiten und hohe Außentemperaturen, also zum Beispiel im Campingurlaub.