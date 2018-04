Sehr begrenzte Leistungen

Aus Sicht von Verbraucherschützern und Versicherungsexperten sind die Kurzzeitversicherungen maximal eine Notlösung. Etwa, wenn der Nutzer schon auf dem Weg in den Urlaub und keine Zeit mehr für den Abschluss einer regulären Police ist. Häufig enthalten die App-Tarife nur einen Teil der Leistungen, die Nutzer über eine herkömmliche Police bekommen würden. So seien etwa bei Unfallversicherungen für den Schulausflug oder den Winterurlaub die Summen für den Fall einer Invalidität viel zu niedrig. Das kritisiert Finanztest in einem aktuellen Test (Heft 1/2018). Ähnlich sieht das auch Hermann-Josef Tenhagen vom unabhängigen Verbrauchermagazin Finanztip: „Dann bekomme ich bei einem bleibenden schweren Schaden maximal 50.000 Euro und das reicht hinten und vorn nicht. Eine ordentliche Unfallversicherung würde 200.000, 300.000, 500.000 Euro zahlen.“ Zudem sei der Versicherungsrahmen oft auch zeitlich sehr eng gefasst: Verletzten sich Kunden nach dem Konzert, Wiesnbesuch oder Sportereignis, besteht oft schon kein Versicherungsschutz mehr. Anders als branchenüblich zahlen viele Versicherer in der Regel auch keine lebenslange Rente, wenn man nach einem Unfall nicht mehr voll oder gar nicht mehr arbeiten kann.

Genaue Leistungen stehen nur im Kleingedruckten

Bei Reise-Krankenversicherungen über Apps wird oft nur ein Teil der Kosten für den Rücktransport nach Deutschland übernommen. Dann ist meist auch nur der „medizinisch notwendige“ Krankenrücktransport versichert. Auch würde nur dann gezahlt, wenn im Ausland nicht operiert werden kann und der Versicherte in Gefahr ist. Besser sollte die Klausel lauten: „medizinisch sinnvoll und vertretbar“. In diesem Fall haben Versicherte beim Thema Rücktransport ein Mitspracherecht und sind nicht nur auf den ausländischen Arzt angewiesen. Zusätzlich gelten einige Versicherungen nur für einen Urlaub in der EU und nicht für weiter entfernte Ziele. Diese im Ernstfall sehr wichtigen Einschränkungen stehen oft aber nur im Kleingedruckten. Das müssen Nutzer entweder mühsam über den Smartphone-Bildschirm lesen oder nachträglich in der E-Mail vom Versicherer kontrollieren. „Die haben sie meist natürlich nicht gelesen“, sagt Finanztip-Experte Tenhagen.

Doppelt versichert?