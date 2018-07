Platzsparender und effektiver ist es, Obst und Gemüse im Vorfeld zu portionieren. Schneiden Sie am besten Gemüse in Scheiben oder Würfel und teilen Sie Blumenkohl oder Brokkoli in Röschen. Das erspart langwieriges Auftauen und eventuelles Teilen. Beeren oder andere Früchte können zunächst einzeln auf einem Brett oder Ähnlichem aufgereiht und tiefgekühlt werden, bevor sie dann zusammen in den Gefrierbeutel gepackt werden. So verkleben sie nicht untereinander und können später auch gezielter entnommen werden.