Motten im Kleiderschrank sind vielen ein Begriff. Doch die Plagegeister können auch ganze Küchenschränke befallen – dann handelt es sich um Lebensmittelmotten. Sie leben in Gewürzen, Backzutaten oder Müsli und sind besonders lästig, da sie nur schwer wieder loszukriegen sind. Wir zeigen, wie sie zu bekämpfen sind und wie Verbraucher den Motten vorbeugen können.

So leben die Motten

Bildrechte: IMAGO Die etwa zehn bis zwanzig Millimeter langen Tiere leben mit Vorliebe in Verpackungen von Mehl, Gewürzen, Müsli, Trockenobst, Nüssen oder auch Tütensuppen. Verklumptes Mehl oder Müsli können erste Anzeichen für Lebensmittelmotten sein, schnell haben die Motten und Larven aber den gesamten Vorratsschrank erobert. Sie bevorzugen sogenannte „Ladenhüter“, also Verpackungen, die lange im Schrank stehen und nur selten geöffnet werden. Hunderte Eier legen die Motten in die Verpackungen selbst oder in Schrankritzen und Ecken ab. Einmal drin, sind sie besonders hartnäckig und nur schwer wieder loszukriegen.

Daran sind sie zu erkennen

Motten sind sehr klein. Wenn sie ihre Flügel angelegt haben, bilden sie oft nur einen dunklen Strich an der Wand oder im Regal. Meist sind die Tiere silbrig-grau, die Larven sind winzig und oft ockerfarben. Sie besitzen zwar Flügel, dennoch fliegen die Falter nur selten und wenn, dann nur sehr kurze Strecken - lieber krabbeln oder springen sie. Eine einzelne Motte ist noch kein Befall – erst, wenn mehrere Motten oder Raupen gesichtet werden, ist die Küche wohl von Lebensmittelmotten befallen. Dann sollte umgehend gehandelt werden: „Das Problem wird von alleine nicht besser“, weiß Lutz Mittendorf, Schädlingsbekämpfer in Magdeburg. Einmal in der Wohnung, vermehren sie sich dort unglaublich schnell: Ein befruchtetes Weibchen legt etwa 300 bis 400 Eier.

Motten im Schrank müssen übrigens kein Zeichen für mangelnde Hygiene sein. Die Motten werden vielmehr eingeschleppt. „Das ist ja ein Insekt, was man sich selbst einkauft. Man bekommt das, ohne dass man dafür bezahlt hat. Es kommt einfach mit dem Produkt, das man gekauft hat in der Einkaufstüte“, stellt Lutz Mittendorf klar.

Kaum gesundheitliche Schäden durch die Motten

Nicht, dass die Motten an sich nicht schon lästig genug wären – sie verderben durch ihren Kot und ihre Verpuppungsgespinnste auch die Lebensmittel. „Sie können de facto keine Krankheiten übertragen, aber sehr sensible Menschen mit einer allergischen Prädisposition reagieren unter Umständen auf die Kokons, die Verpuppung“, erklärt Lutz Mittendorf. Manche tragen auch Pilze oder Milben mit sich, was bei Menschen schnell Allergien oder auch Magen-Darm-Erkrankungen hervorrufen kann, wenn sie die verunreinigten Produkte essen.

Die Plagegeister wieder loswerden

Zunächst die gute Nachricht: Um Lebensmittelmotten zu bekämpfen, ist in der Regel kein Kammerjäger notwendig. Sollten die Tiere jedoch auch mehrfache Bekämpfungen überleben, führt wohl kein Weg an einer professionellen Schädlingsbekämpfung vorbei. Wer die ersten Motten im Schrank entdeckt hat, sollte folgende Maßnahmen ergreifen:

Lebensmittel wegwerfen

Um die Motten loszuwerden, hilft nur konsequentes Ausmisten. Befallene Lebensmittel müssen sofort in eine Mülltonne außerhalb der Wohnung geworfen werden. Um einem erneuten Befall vorzubeugen, rät das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sogar, die befallenen Lebensmittel vor dem Entsorgen für einige Tage einzufrieren oder für anderthalb bis zwei Stunden im Backofen auf 60 bis 80 Grad zu erhitzen. So könnten Larven, Eier und Falter in den Vorräten abgetötet werden. Verzichte man darauf, drohe Wiederbefall oder eine Verschleppung.

Schränke säubern

Schränke muss man aussaugen und auswischen, etwa mit Seifenlauge oder Essigwasser – dies sollte über einen gewissen Zeitraum regelmäßig, etwa alle zwei Wochen, erfolgen.

Wärme und Kälte