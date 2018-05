Rund ein Drittel des monatlichen Einkommens gibt eine Familie für die Miete aus. Über 860 Euro waren das vergangenes Jahr pro Haushalt im Schnitt. Singles bezahlen anteilmäßig noch mehr. Bei so viel Geld sollte dann mit der Wohnung aber auch alles stimmen. Gibt es Grund zur Klage, können Sie die Miete mindern. Dabei müssen Sie korrekt vorgehen, sonst kann Ihnen der Vermieter im schlimmsten Fall kündigen.

Wann können Sie die Miete mindern?

Es gelten zwei Regeln: Gemietet wie vereinbart, und 100 Prozent Wohnwert für 100 Prozent Miete. Das bedeutet: So wie Sie die Wohnung von Ihrem Vermieter vertragsgemäß übernommen haben, sollte sie auch bleiben. Waren Sie mit den kleinen Macken einer Altbauwohnung am Anfang einverstanden, können Sie nicht später undichte Fenster, einen zu lauten Fahrstuhl oder „dünne Wände“ als Minderungsgrund anführen. Dieser Ausgangszustand der Wohnung ist also Ihr Soll-Zustand, die 100 Prozent. Dafür zahlen Sie auch 100 Prozent Miete. Beeinträchtigt jetzt aber ein Umstand den vereinbarten Zustand und Gebrauch der Wohnung, dann liegt ein Mietmangel vor. Der Ist-Zustand weicht vom Soll-Zustand ab. Keine 100 Prozent mehr - Sie können die Miete mindern.

Häufige Mietmängel

In Betracht kommen Lärm im Haus, Lärmstörungen von außen, feuchte Wände und Schimmel, Probleme mit der Heizung und der Raumtemperatur, falsch bezeichnete Wohnflächen, Haltung von Haustieren, Verkehrslärm, Prostitution in der Nachbarwohnung, defekter Fahrstuhl, verstopfte Toilette, Bauarbeiten und so weiter und so fort.

Zeigen Sie Mängel unbedingt an

Im Falle eines Falles sind Sie ausdrücklich gesetzlich verpflichtet, einen Mietmangel anzuzeigen. So geben Sie ihrem Vermieter die Chance, ihn zu beseitigen und die Wohnung wieder in den erwähnten Soll-Zustand zu bringen. Auf der anderen Seite halten Sie so auch unter Umständen einen größeren Schaden vom gesamten Wohngebäude ab. Verschweigen Sie einen Ihnen bekannten Mangel und wird der Schaden an Wohnung oder Haus dadurch größer, kann Ihr Vermieter Ihnen gegenüber Schadensersatzansprüche geltend machen.

Führen Sie ein Mängelprotokoll

Sobald Ihnen ein Mangel auffällt, sollten Sie ihn erstmal dokumentieren. Das kann ein Foto vom Schimmel an der Wand sein oder eine Aufnahme vom Krach aus der Nachbarwohnung. In jedem Fall ist ein Mängelprotokoll hilfreich. Notieren Sie Art und Ort des Mangels und den Zeitpunkt des Auftretens. Im Streitfall sind Sie dem Vermieter gegenüber in der Beweispflicht. Nun müssen Sie ihren Vermieter über den Mangel informieren. Bei dringenden Schäden wie einer kaputten Wasserleitung rufen Sie den Vermieter zunächst sofort an. Zeigen Sie den Mangel aber nochmal schriftlich inklusive Beweisfotos an. Das geht per Mail oder noch besser per Einschreiben. Haben Sie es mit einem baulichen Mangel zu tun, einer kaputten Heizung oder einem defekten Haustürschloss, müssen Sie ihrem Vermieter die Chance geben, das kurzfristig in Ordnung zu bringen.

Zahlen Sie unter Vorbehalt

Ab dem Zeitpunkt, an dem Sie den Mangel bemerkt und angezeigt haben, können Sie die Miete mindern. „Und das sollten Sie auch unverzüglich tun, denn genau ab dann haben Sie das Recht zur Minderung. Lassen Sie über ein Jahr verstreichen, geht Ihnen der Minderungsanspruch verloren“, warnt Anke Matejka, Vorsitzende des Mietervereins Leipzig e.V. Nehmen Sie beispielsweise über ein Jahr lang undichte Badfenster hin, dann können Sie sie später nicht mehr als Minderungsgrund anführen. Teilen Sie ihrem Vermieter mit, dass sie aufgrund des Mietmangels ihre Miete ab sofort mindern werden. Achtung: Wenn Sie sich über die korrekte Höhe der Mietminderung noch nicht im Klaren sind, verfahren Sie wie folgt: Sie zeigen den Mangel an, kündigen die Mietminderung an und bezahlen vorerst die volle Miete unter Vorbehalt weiter. Denn nur wer unter Vorbehalt zahlt, behält sein Mietminderungsrecht. Allerdings müssen Sie später auch Konsequenzen ziehen und die Miete tatsächlich mindern. Sonst verlieren Sie das Minderungsrecht wieder. Zahlen Sie die volle Miete weiter, darf der Vermieter darauf vertrauen, dass Sie den Mangel nicht weiter beanstanden (LG Berlin GE 2003, 1429). Anhand von Mietminderungstabellen können Sie den prozentualen Wert Ihrer Minderung ermitteln.

Soviel können Sie mindern