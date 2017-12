Gegen die Deko auf dem Balkon darf ein Vermieter auch dann nichts sagen, wenn er der Meinung ist, dass der Gesamteindruck des Hauses dadurch beeinträchtigt wird. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen: Sind für die Anbringung der Dekoration Eingriffe in die bauliche Substanz notwendig, so muss man den Vermieter vorher um Erlaubnis fragen. Außerdem sollten Nachbarn durch hell flackernde Lichter nicht mehr beeinträchtigt werden als durch Straßenlaternen und Außenleuchten. Belästigt die Beleuchtung beispielsweise den Nachbarn im Schlaf, so kann er dagegen vorgehen. Das gilt übrigens auch bei Einfamilienhäusern. Um den Nachbarschaftsfrieden zu wahren, sollte man spätestens 22.00 Uhr die Lichter ausschalten.

Nie brennen so viele Kerzen wie an den Weihnachtsfeiertagen. Doch gerade Nadelhölzer von Weihnachtskranz und Weihnachtsbaum können wie Brandbeschleuniger wirken und die Wohnung in Brand setzen. Um den Ausbruch eines Feuers zu vermeiden, sollten die Kerzen nur in Räumen brennen, in denen man sich gerade aufhält. Zudem sollte man einen Eimer Wasser zum Löschen stets in der Nähe haben. Ein Baum mit echten Kerzen muss auf einer feuerfesten Unterlage stehen. Brennt es trotzdem, zahlt gegebenenfalls die Versicherung, wenn keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt, unter Umständen sogar die Gebäudeversicherung des Vermieters. Das geht aus einem Urteil des Bundesgerichtshofes hervor. Verbieten darf der Vermieter die Verwendung von echten Kerzen am Weihnachtsbaum allerdings nicht.