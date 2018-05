Damit Ihr Auto-Motor wie geschmiert läuft, braucht er das richtige Öl. Welches das ist, wissen die Profis in der Werkstatt. Als Autobesitzer sollten Sie aber wenigstens die grundlegendsten Informationen zum Motoröl kennen. Könnte ja sein, dass Sie tatsächlich mal in die Verlegenheit kommen, Öl nachfüllen zu müssen.

Wozu braucht Ihr Auto Öl?

Durch Motoröl werden in erster Linie die beweglichen Teile im Motor geschmiert. Das vermindert Reibung und Abrieb. Außerdem hilft das Öl bei der Kühlung sehr stark beanspruchter Teile. Es transportiert die Wärme von Stellen weg, die nicht mit Kühlmittel versorgt werden können. Öl hilft aber auch beim Abdichten des Motors, etwa bei komplizierten Übergängen zwischen Lagern und Wellen. Nicht zuletzt schützt Öl den Motor von innen gegen Rost und transportiert Schwebstoffe und Verbrennungsrückstände aus dem Motor in den den Ölfilter.

Anforderungen ans Öl

Das ideale Öl sollte eine möglichst niedrige Viskosität, also Zähigkeit besitzen. Motoren können so bei großer Kälte besser anspringen. Aber das Öl sollte auch noch bei hohen Temperaturen immer einen durchgehenden Schmierfilm gewährleisten, der nicht abreißt. Um bei den verschiedensten Motorarten und Anforderungen die richtigen Eigenschaften des Öls zu gewährleisten, gibt es verschiedene Ölsorten. Mineralische Öle werden relativ einfach aus Erdöl hergestellt. Diese so genannten Einbereichsöle können oft nur einen kleinen Anforderungsbereich abdecken. Teil- oder vollsynthetische Öle werden viel aufwändiger hergestellt und oft noch mit speziellen Zusatzstoffen versetzt. Diese Additive verleihen dem Öl Eigenschaften, die einen größeren Einsatzbereich möglich machen. Darum werden Sie auch Mehrbereichsöle genannt.

Das richtige Öl für Ihr Auto

Welches Öl Ihr Auto braucht, hängt in erster Linie davon ab, ob es ein Benziner oder ein Diesel ist. Die Verbrennung des Kraftstoffes läuft beim Benziner in der Regel unter höheren Temperaturen ab. Weitere Faktoren sind die Größe des Motors, seine Leistung und das Material, aus dem er besteht. Aus all diesen Faktoren errechnen und testen die Konstrukteure die richtige Ölsorte. „Und nur die sollten Sie auch verwenden, egal, was der freie Markt anbietet", empfiehlt Autoexperte Andreas Kessler. Er rät, sich in der Auswahl der Ölsorte strikt an die Anweisungen in der Betriebsanleitung Ihres Autos zu halten. Dabei ist es egal, von welcher Firma oder Marke Sie Ihr Öl kaufen. Wichtig sind die richtige Bezeichnung oder/und die Herstellerfreigabe. Letztere ist ein spezieller Code, der ebenfalls in der Betriebsanleitung steht und so auch auf der Ölverpackung zu finden sein muss. Er ist für jedes Auto extra ausgewiesen. Sollten Betriebsanleitung und Werkstattprofis mal nicht zur Hand sein, finden Sie die richtige Ölsorte auch über spezielle Ölportale im Netz.

Die verwirrenden Bezeichnungen

Um Öle international vertreiben und den richtigen Motoren zuordnen zu können, werden sie mit verschiedenen Kürzeln und Nummern gekennzeichnet. Fordert Ihr Autohersteller zum Beispiel die Verwendung eines Öls mit der Bezeichnung SAE 5W40, heißt das Folgendes: SAE (Society of Automotive Engineers) steht für die Viskositätsklasse. SAE 5W (Winter) ist eine besonders niedrige Klasse, der Motor ist also auch bei großer Kälte leichtgängig und springt so besser an. Die 40 hinter dem W besagt, dass der Motor bei einer Betriebstemperatur von 100°Celsius und darüber hinaus einen gleichbleibenden Schmierfilm garantiert. SAE 5W40 bedeutet also: Motor springt auch bei Kälte gut an und läuft auch gut bei hohen Temperaturen.

Die Wechselintervalle