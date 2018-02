Bildrechte: IMAGO

Wie der Name verrät, erfolgt der Test in zwei Teilen, einem medizinischen und einem psychologischen.



Der medizinische Teil der Untersuchung umfasst u.a. das Nervensystem, den Bewegungsapparat, die Reaktionsfähigkeit, Belastbarkeit und Laboruntersuchungen (speziell bei Alkohol und Drogenauffälligkeiten).



Beim psychologischen Teil geht es in die Tiefe. In der Regel dauert das Gespräch mit dem Psychologen etwa 20 bis 30 Minuten. Dabei sollte man überzeugend erklären, warum und was man in Zukunft ändern möchte.