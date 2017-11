Was tun gegen Mundgeruch?

Mundgeruch ist unangenehm. Oftmals bemerken die Betroffenen das Problem zunächst gar nicht. Da der Mensch an seinen eigenen Körpergeruch gewöhnt ist, nimmt er ihn nur sehr schwach oder gar nicht wahr. Erst die seltsamen oder auch eindeutigen Hinweise der Mitmenschen lassen aufhorchen. Wenn Sie mit normalen Hausmitteln und Mundhygiene nicht weiterkommen, gehen Sie zum Spezialisten. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Ursachen des schlechten Atems am besten bekämpfen.

Die Hauptursache von Halitosis, so der Fachbergriff für Mundgeruch, liegt nicht, wie oft vermutet, in einer Magen- oder Darmerkrankung. In 85 bis 90 Prozent aller Fälle sind Bakterien in der Mundhöhle dafür verantwortlich. Die meisten der etwa 500 verschiedenen Arten besiedeln unsere Zunge. Ebenfalls beliebt sind Zahnfleischtaschen und kaputte Zähne. Die Bakterien leben von Essensresten, abgestorbenen Zellen und Blut. Ihre Abfallprodukte sind schwefelhaltig. Und eben dieser Schwefel ist für den fauligen Mundgeruch verantwortlich. Nur rund 15 Prozent der Mundgeruchsfälle lassen sich auf eine ernsthafte Erkrankung des Magen-Darmtraktes, ein Krebsleiden oder eine Stoffwechselstörung zurückführen.