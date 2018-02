Nachbarschaftsstreit

Wir Deutsche sind ein streitlustiges Völkchen. Besonders wenn es um unsere eigenen vier Wände geht. Da wollen wir Ruhe. Wird die durch den Nachbarn gestört, gibt es Zoff. Bis zu einer halben Million Nachbarschaftsklagen sollen deshalb jedes Jahr vor Gericht landen. Manchmal ahnt der Nachbar gar nicht, dass er stört oder nervt. Wie Sie bei Problemen richtig reagieren und welche Rechte Sie als Nachbar haben, das erfahren Sie jetzt.

Streitgründe

Wohnen ist in Deutschland teuer. Egal, ob eigenes Haus, Eigentumswohnung oder Mietwohnung, bis zu 30 Prozent des monatlichen Einkommens geben wir fürs Wohnen aus. Dafür wollen wir dann aber auch unsere Ruhe und Entspannung. Anders als in südlichen Ländern, wo Gäste oft und spontan willkommen sind, igelt sich der Deutsche gerne in seiner Ruheoase ein, genießt seinen Balkon oder seinen Garten. Da stören dann Lärm, Gestank, Müll, Kindergeschrei, Haustiere oder gar zu lauter Sex der Nachbarn besonders.

Bildrechte: colourbox.com Genau in dieser Reihenfolge fühlen wir uns im Übrigen am meisten belästigt. Anders als im Strafrecht, wo Gerichte kleine Fälle als Bagatellfälle ablehnen können, müssen sich Richter im Zivilrecht auch mit Kleinigkeiten wie anstößigen Gartenzwergen des Nachbars abgeben. Über zwanzig Millionen Deutsche haben eine Rechtsschutzversicherung, die zahlt ja im Zweifel, denken viele. Dabei gibt es bessere Möglichkeiten, Ärger und Streit auszuräumen.

Reden statt Klagen

Nicht jeder neue Mieter oder Gartennachbar ist mit den Vorschriften und Gepflogenheiten in der Nachbarschaft vertraut. Oft ist es gar keine böse Absicht, wenn Abstände zu Zäunen oder Mauern, Ruhezeiten, Anzahl der Grillfeten oder ähnliches nicht eingehalten werden. Ärgern Sie sich in solchen Fällen nicht lange, sondern suchen Sie das Gespräch. Informieren Sie sich vorher über die konkrete Rechtslage. Weisen Sie den Nachbarn auf Ihre Bedürfnisse hin und versuchen Sie eine Lösung zu finden. Sollte das nicht klappen, bleiben Sie im Gespräch. Lassen Sie einen Konflikt nicht eskalieren. Denken Sie immer daran, Ihr Nachbar möchte im Prinzip genau so friedlich leben wie Sie. Gehen Sie gemeinsam zu einem Mediator, Vermittler oder Friedensrichter. Schiedsstellen gibt es in fast jeder Gemeinde. Ein Verfahren dort ist wesentlich kostengünstiger als bei Gericht. Erst, wenn sich gar nichts bewegt, sollten Sie den Gang zum Gericht erwägen. Ein Prozess kostet immer Zeit, Nerven und Geld.

Die häufigsten Streitpunkte

Lärm

Egal, ob Sie durch Rasenmähen, zu laute Musik oder Partylärm gestört werden, grundsätzlich gilt in Wohngegenden eine Ruhezeit zwischen 20.00 Uhr abends und 7.00 Uhr morgens. An Sonn- und Feiertagen müssen lautstarke Geräte durchweg schweigen. In manchen Gemeinden gilt zudem eine Mittagsruhe von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr. Das ist aber individuell geregelt. Die Party darf also höchstens bis 22.00 Uhr voller Inbrunst gefeiert werden. Danach muss es so leise sein, dass die Nachbarn sich in ihren Wänden nicht mehr gestört fühlen.

Gestank und Müll